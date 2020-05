Déconfinement : la FSU dénonce une réunion de pré-rentrée mal sécurisée au collège Roger-Vercel au Mans

Le syndicat a déposé un droit d'alerte "signalant un danger grave et imminent" de "risque de contamination au Covid-19 dans les écoles sarthoises. En cause, notamment, une réunion de pré-rentrée dans un collège m où le protocole de sécurité n'aurait pas été respecté

Moins d'un tiers des participants à cette réunion de pré-rentrée portait un masque de protection, lundi 11 mai. C'est ce que rapporte un communiqué de la section sarthoise de la FSU. Le rassemblement s'est déroulé dans une salle du collège Roger-Vercel, au Mans. "Les distances de sécurité n'étaient pas respectées. Seules neuf des 35 personnes présentes portaient un masque", explique le syndicat majoritaire chez les enseignants.

La direction n'en aurait pas mis à disposition des professionnels de l'éducation présents à cette réunion, au motif que la salle était assez grande pour maintenir des distances d'un mètre entre chacun des participants. Une version avancée par l'Inspectrice d'Académie de la Sarthe, Patricia Galeazzi, jointe par France Bleu Maine. Elle s'appuie sur la règle édictée par le Ministère de l'Education Nationale qui veut que le masque soit obligatoire seulement "quand le respect de la distanciation sociale n’est pas possible".

La FSU 72 fait le parallèle avec le cluster dans la Vienne

La FSU réfute cette explication de l'Inspectrice. "On ne peut s'empêcher de penser à ce qui s'est passé dans la Vienne", souligne son secrétaire général en Sarthe, Dominique Chaperon. Dans un collège de Chauvigny, neuf personnes ont été testées positives au Covid-19, samedi 9 mai. Leur contamination aurait eu lieu lors d'une réunion pour préparer la rentrée. Le retour dans ce collège a donc été reporté à fin mai et plusieurs personnes placées en quatorzaine en prévention.

En réaction à la réunion de pré-rentrée du collège Roger-Vercel et du "manque de garanties sur les mesures de sécurité comme les masques", entre autres, le syndicat enseignant a déposé un "droit d'alerte signalant un danger grave et imminent", lundi 11 mai. "C'est un conditionnement syndical qui apporte du soutien aux collègues qui ne se sentent pas en sécurité", explique Dominique Chaperon. Un moyen de "montrer qu'il y a une légitimité à poser un droit de retrait." Ce droit d'alerte ne concerne pas que les personnels enseignants et administratifs du collège manceau, mais tous les enseignants sarthois.

Des tests pour tous les profs et leurs élèves

Avant le retour en classe, il faudrait "tester les professeurs et les élèves pour repérer les porteurs du coronavirus et les isoler", demande la FSU. "Les tests sont la meilleure garantie qu'on puisse avoir", avance Dominique Chaperon.

D'autres situations préoccupaient encore la FSU à la veille de la rentrée : "Certaines écoles (de la ville du Mans notamment) ne sont, à cette heure, toujours pas équipées en intégralité du matériel sanitaire nécessaire (rubalise pour délimiter les espaces, lingettes désinfectantes, mouchoirs à usages uniques, serviettes en papiers à usage unique…)." Une inquiétude qui rejoint celle des 54 directeurs d'établissements primaires au Mans signataires d'une lettre au maire Stéphane Le Foll, le jeudi 7 mai. Un courrier pour signifier leur mécontentement de la préparation hâtive de cette rentrée si particulière.