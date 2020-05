Déconfinement : la ré-ouverture des écoles reportée à Villefontaine

"Le respect du cadre sanitaire, et donc la protection de la santé des enfants, des enseignants et du personnel municipal étant la priorité, il a été décidé que les classes élémentaires et maternelles des groupes scolaires Villefontaine ne seront pas en mesure d’ouvrir leurs portes avant au moins le 2 juin 2020." Voilà le constat fait par les élus de la commune de Villefontaine à propos de la ré-ouverture des écoles après plusieurs semaines de confinement. Pour le moment, pas de retour en classe avant le 2 juin.

Cette mesure concerne à la fois les écoles primaires et maternelles. Pour rouvrir une école, chaque commune doit respecter un protocole sanitaire exigeant. C'est la difficile application de ce dernier qui a motivé le choix du maire de Villefontaine, Patrick Nicole-Williams. _"Une application stricte à grande échelle s’avérait d’une grande complexité, voire d’une impossibilité sur certains points"_écrit encore la commune dans un communiqué.

L'accueil des enfants est maintenu et sera étendu

L'épidémie de coronavirus étant toujours là, l'accueil des enfants de personnes en première ligne est maintenu, du 11 au 14 mai, à l'école Pasteur.

A partir du 18 mai, deux groupements scolaires supplémentaires ouvriront pour assurer cette garde d'enfants. Un service périscolaire est aussi envisageable selon les besoins de chaque foyer. Les familles désirant bénéficier de ce soutien sont invitées à contacter la direction de leur école habituelle entre le 11 et le 14 mai pour prendre connaissances des modalités d'accueil.