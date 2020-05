Déconfinement : la rectrice d'académie "Avec cette crise, nous inventons une nouvelle école"

Sophié Béjean, la rectrice de l'Académie de Montpellier était l’invité de France Bleu Hérault ce mardi matin pour répondre à vos questions.

"Nous avons travaillé pendant 15 jours avec les mairies"

La rentrée est très progressive cette semaine dans les écoles de l'Hérault. Quelques élèves ce mardi, ils seront plus nombreux après demain jeudi. Il faut du temps, manifestement, pour que les choses se mettent en place. C'est finalement plus compliqué que l'Etat ne l'imaginait ?

C'était programmé comme cela. Il était essentiel pour la sécurité sanitaire à la fois des enfants et des personnels de prendre le temps avec chaque commune, chaque maire. Nous avons travaillé étroitement ces quinze derniers jours pour préparer les écoles, pour le nettoyage des locaux, pour que l'organisation des circulations puisse se mettre en place, pour que la restauration scolaire se fasse en toute sécurité. Du temps était nécessaire.

"Il était important pour les enseignants d'avoir du temps entre eux avant d'accueillir les enfants"

Pour les professeurs, il était important qu'ils se retrouvent hier et parfois aujourd'hui encore, sur deux journées pour échanger sur la période que nous venons de vivre. Et puis surtout, préparer l'accueil des enfants à partir d'aujourd'hui.

Cette rentrée a provoqué un peu, voire beaucoup de résistances chez les syndicats d'enseignants. Beaucoup de maires aussi, certains ont refusé de rouvrir leurs écoles. Est ce qu'il y a encore beaucoup de zones blanches, des communes où les écoles resteront fermées?

D'abord, ce travail avec les maires. Il a eu lieu, il aura lieu encore. C'est à dire qu'on continue à chercher des solutions ensemble lorsque la configuration des locaux nécessite un travail plus approfondi.

90 % des écoles vont rouvrir dans l'Hérault

Nous comprenons les inquiétudes. Nous avons aujourd'hui en prévisionnel une ouverture pour l'Hérault de plus de 90 pour cent des écoles, ce qui est largement significatif. Comme vous le savez aussi, c'est sur la base du volontariat pour les parents. L'accueil se fera en tout petits groupes de moins de 15 élèves pour les écoles élémentaires et de moins de 13 élèves pour l'école maternelle. C'est une rentrée sécurisée qui est vraiment préparée étroitement avec les maires et pour lesquels on comprend que dans certaines configurations, ils puissent choisir de ne pas ouvrir tout de suite. C'est le cas dans certaines communes et dans certaines écoles. Et puis, il faut montrer comment ça se passe sur le terrain.

Les enseignants se posent des questions, c'est normal

Certains syndicats d’enseignants dénoncent les réunions de prérentrée qui ont lieu depuis lundi. Elles sont organisées, disent ils, sans tenir compte des contraintes sanitaires. Les syndicats appellent même les enseignants à sécher ces réunions pour ne pas mettre leur santé en danger.

Alors, nous sommes dans une période pour les lycées de prérentrée, mais avec beaucoup de temps de préparation puisque nous sommes en train d'anticiper une rentrée qui aura lieu au mieux à partir du 12 juin.

Pour les collèges cette rentrée aura lieu à partir du 18 mai, la semaine prochaine pour les sixièmes et cinquièmes. Les enseignants se posent des questions et c'est normal. Mais nous mettons à disposition des masques, du gel hydroalcoolique avec aussi des consignes sur l'organisation des classes pour éviter les brassages d'élèves de circulation dans les locaux.

Les enseignants ont pu être invités par les chefs d'établissement, soit à des réunions qui peuvent avoir lieu en visioconférences, soit en présentiel. Mais dans tous les cas, c'est dans le respect des consignes sanitaires, c'est à dire avec la distanciation physique d'un mètre minimum entre les personnes. On peut tout à fait organiser une salle de réunion en espaçant les tables et les chaises où les professeurs vont pouvoir s'installer pour une réunion.

Nous allons anticiper une rentrée différente, nous réinventons l'école

Question de Gérard : je suis persuadé que cette épidémie ne sera pas terminée à la rentrée prochaine, comment cela va s’organiser ?

Il est vrai que nous avons à être dans l'anticipation. Et puis aussi, finalement, à tirer tous les enseignements de la période que nous venons de vivre. La continuité pédagogique à distance s'est mise en place de manière remarquable. D'ailleurs, je voudrais souligner l'engagement des professeurs des équipes pédagogiques qui ont fait un travail formidable et nous aussi.

Nous allons entrer maintenant dans une période d'hybridation entre l'enseignement en présentiel et l'enseignement en distanciel, avec également des activités sportives, culturelles, éducatives civiques qui sont proposées en lien avec les collectivités, les communes, les acteurs associatifs, culturels et sportifs. Et c'est, d'une certaine manière, en prenant appui sur tout ce que nous aurons vécu, que nous pourrons anticiper des scénarios. Bien sûr, tout le monde espère que nous revenions à la normale. Cela voudra dire que la situation sanitaire est nettement améliorée, mais dans l'hypothèse où ce ne sera pas le cas, probablement que nous allons inventer une nouvelle école, une école qui s’appuie à la fois sur le présentiel et le différentiel, sur un accompagnement plus personnalisé au plus près des besoins des élèves et en mobilisant à nos côtés tous les acteurs, les élus les collectivités, les acteurs associatifs, culturels, sportifs.

C'est la nation apprenante, qui a été appelée de ses vœux par notre ministre Jean-Michel Blanquer.

Question du Claudine : ma fille, est enseignante à Montpellier, la municipalité, ne l'aide pas à installer les panneaux, les flèches, les barrières, c'est bien normal ?

C'est un travail qui se fait conjointement, la plupart du temps par les communes et par l'Education nationale.

Il est important que les agents des Communes puissent s'appuyer sur l'expertise et la connaissance des locaux des circulations de l'organisation prévue par les directeurs d'école. C'est donc un travail vraiment main dans la main. Certaines communes ont aussi des problèmes de personnel qui peuvent être malades ou vulnérables. Dans ce cas là, il peut rester des difficultés. L'enseignante ne doit pas hésiter à alerter son inspecteur qui fera le lien avec la commune pour trouver des solutions.

Pour les enfants les plus fragiles scolairement et psychologiquement, le confinement n'est pas bon à la longue

Question de Bertrand à Béziers : le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a affirmé qu’il y avait plus de risques pour les enfants sur le plan sanitaire à rester chez eux, que d'aller à l'école. Du coup, je me demande pourquoi les écoles sont restées fermées pendant deux mois.

C'est tout à fait compréhensible. Le confinement produit des effets au bout d'un moment. Là, on a vécu deux mois de confinement qui sont néfastes pour les enfants par rapport à leurs apprentissages et en particulier pour les plus jeunes d'entre eux. On installe les apprentissages des savoirs fondamentaux la lecture, l'écriture, le calcul. Et certains élèves sont dans des circonstances familiales, sociales particulièrement difficiles. Et pour ces enfants-là, il y a un vrai danger à maintenir le confinement. Le confinement était nécessaire pour la gestion de la crise sanitaire. Nous entrons dans une période de déconfinement progressif, de réouverture progressive des écoles. C'est essentiel parce que ça va nous permettre d'évaluer le plus précisément possible les besoins ou les difficultés que rencontrent certains élèves et donc de leur apporter l'accompagnement nécessaire pour les réinscrire dans des apprentissages. L’école c’est l'apprentissage de la vie, c'est l'apprentissage de la citoyenneté pour l'avenir. C’est une mission sociale. C'est un bien, un bien public, pour l'ensemble de la population.

Les raisons qui ont aussi poussé à rouvrir les écoles sont-elles pas davantage économiques que réellement pédagogiques ou éducatives. L'école étant d'une certaine manière redevenue une sorte de garderie. ?

La priorité c’est l'école primaire, parce que c'est là qu'on installe les savoirs fondamentaux et que s'il y a décrochage à ce moment-là, c'est des décrocheurs pour l’avenir qu’on risque de produire. Donc, reprendre l'école avec les élèves les plus jeunes, c'est d'abord s'occuper de ceux là asseoir les savoirs fondamentaux. Et puis aussi, c'est laisser la possibilité aux plus grands qui ont plus de capacité de travail en autonomie, à continuer en pédagogie à distance. C'est plus facile en réalité pour eux.

Nous avons déjà l'expérience de l'école dans des conditions sanitaires très strictes avec les enfants du personnel soignant, c'est possible

Question de Mireille : Je suis à la fois personnel de santé et mamie d'un enfant de 5 ans et je trouve que c'est difficile à la reprise. Retourner à l'école sans contacts, sans pouvoir discuter, jouer, en restant assis, toute la journée, avec beaucoup de choses qui sont interdites. Est- ce que c'est bien utile ?

Pendant les deux mois de confinement, nous avons eu plus de 1200 professeurs volontaires qui ont accueilli les enfants de soignants dans des conditions sanitaires qui ressemblent à ce que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui et ses conditions sanitaires.

Donc, la distanciation physique, les gestes barriètes, le lavage des mains, qui est un geste éducatif pour apprendre l'hygiène, apprendre cette prévention et cela s'est bien passé est vraiment bien passé. Donc cela montre que c'est possible, certes en petit groupe. C'est ce que nous allons continuer à faire. Évidemment, cette distanciation physique, elle fait que le contact physique proche des enfants sera différent, mais on fait passer beaucoup de choses par le regard, par les mots, par d'autres façons d'échanger, et nous avons proposé un accompagnement pour les professeurs pour leur donner des idées, des pistes, y compris pour organiser des récréations qui auront lieu certes de manière décalée, classe par classe, pour éviter le brassage des élèves dans la cour de récréation, pour aussi permettre des activités physiques en extérieur. Et là aussi, c'est possible. Simplement, ce sont deux nouveaux jeux pour les cours de récréation. De nouvelles activités et à cet égard, nous accompagnons vraiment les professeurs en leur donnant des ressources. Il y a un très beau vade mecum qui est sur le site web de l'Académie.