Déconfinement : un petit goût de rentrée à l'école d'Orcet dans le Puy-de-Dôme

L'école d'Orcet a rouvert ses portes ce mardi. Enfin ! Après des semaines de confinement, 40 enfants de Grande section, de CP et de CM2 ont retrouvé leurs classes et leurs enseignants. Beaucoup de choses ont changé, mais ça fait du bien de revoir les copains.

A Orcet, au sud de Clermont-Ferrand, ce 12 mai ressemble à un mois de septembre. L'école, fermée depuis deux mois, accueille à nouveau des élèves. Sauf que pour le moment, ils sont une quarantaine sur les 282 que compte le groupe scolaire Paul Bador. Ces enfants devront composer avec de nouvelles règles destinées à les protéger et à protéger les adultes qui les encadrent. Horaires, classes, cantine, cour de récréation, tout a été chamboulé.

Les retrouvailles

Première mesure : pour éviter tout regroupement, l'accueil des enfants s'échelonne entre 8 heures 15 et 8 heures 50. Chaque famille doit respecter l'horaire qui lui a été attribué. Devant l'entrée des CP, Cassandre attend sagement son tour avec sa maman qui explique : "Cassandre est en CP, une classe difficile où on apprend à lire et à écrire, alors c'est important pour moi qu'elle retourne à l'école".

A ce moment précis, une fillette arrive : "Alia est là, nous sommes sauvées ! Pas de bisous ! Mais elle est là, regarde !" Cassandre vient tout simplement de retrouver sa meilleure copine : "J'aime bien la voir, ça fait du bien" raconte la petite-fille. Même émotion chez Alia, dont la maman souligne l'importance de renouer avec "une vie sociale, avec d'autres enfants."

Un accueil sécurité à l'entrée de l'école élémentaire © Radio France - Dominique Manent

Sabrina Rouault est venue accompagner son petit-garçon, elle aussi. Cette maman, représentante des parents d'élèves à l'école élémentaire, confirme :"Cette rentrée permet de retrouver un lien social, un rythme, comme se lever le matin. Pour le moment, les enfants ne sont pas nombreux en classe, ça permet une rentrée progressive."

De nouvelles règles

En effet, les classes tournent avec des effectifs réduits, les enfants ayant cours un jour sur deux : ils sont 8 en maternelle et une douzaine en élémentaire. Chaque élève dispose de 4 m2, les tables superflues ayant été enlevées. Et chaque élève peut se laver les mains au lavabo de sa classe en utilisant un savon virucide et des serviettes à usage unique. Pour le déjeuner, pas de cantine, mais des repas froids préparés par le restaurant scolaire et servis directement dans les classes.

Dans la cour des petits, les jeux sont condamnés : le toboggan et la cabane sont entourés de ruban adhésif. "Je suis ravie que notre école reprenne vie" commente Valérie Roux, adjointe aux affaires scolaires à la mairie d'Orcet, venue s'assurer du bon déroulement de la matinée. "Nous avons la responsabilité de protéger nos enfants, et notre personnel, notamment nos ATSEM qui sont au plus près des plus petits".

Des masques ont ainsi été fournis aux enseignants et aux agents des écoles, des visières en plus pour ceux qui exercent en maternelle : "On ressemble un peu à Dark Vador" plaisante la directrice.

Le filtrage des enfants à leur arrivée à l'école d'Orcet © Radio France - Dominique Manent

Et une nouvelle chanson

Dans sa classe, Cécile Sarasin se dit contente de revoir les enfants qu'elle trouve "un peu timides. Ils hésitent sur leur comportement, ils attendent le feu vert de l'adulte." Cette jeune enseignante est créative. Dans une vidéo adressée aux élèves, elle a mis en scène des Lego pour leur montrer les nouveautés. Et puis elle a découvert la toute dernière chanson d'Aldebert. Dans "Corona minus" le chanteur expliqueaux petits comment adopter les gestes barrières et _"faire la peau au corona minus_. _Du coup, on va chanter le refrain pendant qu'ils se lavent les mains. Comme ça, la demi-minute sera plus facile pour eux"_conclut Cécile.

A Orcet, l'accueil des classes va se faire progressivement, jusqu'au 26 mai prochain.