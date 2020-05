Déconfinement : la rentrée des classes à Reims sera "progressive" à partir du 18 mai

C'est lors d'un conseil municipal en visioconférence ce lundi 4 mai que le maire de Reims a annoncé une réouverture des écoles "partielle et progressive" pour les 104 écoles primaires et maternelles de la ville. Rentrée à partir du 18 mai, pour certains niveaux, car "il est impossible de faire rentrer tout le monde la semaine du 11 mai au vu des 50 pages du protocole sanitaire que nous a transmis le gouvernement", a jugé Arnaud Robinet.

Une rentrée à partir du 18 mai pour une partie seulement des écoliers

"Je ne ferai pas prendre de risque aux agents, aux familles et aux enfants", a souligné le maire de Reims. Ainsi, à partir du 18 mai, ce sont seulement les CP, les CM2, et les CE1 situés en REP et REP + (réseaux d'éducation prioritaire) qui pourront reprendre les cours. Les CE1 situés en REP et REP + sont déjà en demi classes, comme l'exige le protocole sanitaire.

Et à partir du 25 mai, la ville de Reims étudiera la possibilité de rouvrir les écoles maternelles pour les grandes sections et "peut-être d'autres niveaux". Le maire de Reims s'est dit conscient des difficultés de cette rentrée progressive. "Pour les familles les plus en difficultés, notamment les familles monoparentales, nous allons essayer d'imaginer des modes de garde", a encore précisé Arnaud Robinet.