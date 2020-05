Déconfinement : à l'heure de la pré-rentrée, les profs entre incertitudes et tiraillements en Côte-d'Or

Ce lundi 11 mai marque le début d'un déconfinement progressif, c'est aussi jour de pré-rentrée pour les enseignants du premier degré. Et pour une grande partie d'entre eux, c'est avec la boule au ventre et beaucoup d'incertitudes qu'ils vont faire leur retour à l'école.

Ce 11 mai marque le début d'un déconfinement progressif mais c'est aussi jour de pré-rentrée pour les enseignants du premier degré. Dans notre académie, les élèves ne reprennent les cours qu'à partir du jeudi 14 mai, et seulement ceux dont les parents sont volontaires.

Beaucoup de questions et des inquiétudes

"On se sent en mode essorage" confie Christine Bernery, enseignante à l'école élémentaire Mansart à Dijon. La co-secrétaire du SNUIPP-FSU en Côte-d'or liste les questions encore sans réponses, "je ne sais pas encore combien d'élèves j'aurai en face de moi jeudi car dans ma classe par exemple, qui compte vingt-quatre élèves, seules sept réponses ont été données à ma directrice". Des inquiétudes largement partagées par la profession explique la responsable du syndicat. Le SNUIPP-FSU a envoyé ces derniers jours un questionnaire aux quelques 2600 enseignants du premier degré, syndiqués comme non syndiqués, que compte le département, pour savoir s'ils auraient préféré voir cette rentrée reportée ou pas. "En 24 heures, sur les quatre cents réponses, plus de 65% se disent favorables à une rentrée en septembre."

Trop de précipitation

"Moi c'est surtout pour mes petits élèves que je m'inquiète", explique Isabelle, maîtresse en maternelle à Dijon. Et de redouter l'absence du petit rituel chaque matin, avant l'entrée en classe, "il faut imaginer que les parents vont devoir laisser leurs enfants sur le trottoir, à l'entrée de la cour ensuite c'est un adulte masqué qui va les emmener jusqu'à leur classe où ils vont devoir rester assis sans bouger, c'est impensable, je ne sais pas comment on faire!"

Rentrée compliquée aussi en milieu rural

Dans les campagnes aussi, on redoute cette rentrée à plusieurs vitesses, dans les RPI, les Regroupements pédagogiques intercommunaux, la situation s'avère kafkaïenne. Comme dans celui de Spoy-Gemeaux-Pichanges. "Ici deux des trois maires concernés ont préféré prendre des arrêtés municipaux pour maintenir l'école fermée, faute de moyens suffisants. Mais le troisième ouvrira son école", explique Stéphane Guinot, le directeur du RPI et militant au sein du SNUIPP-FSU.

Autant de situations compliquées qui font que ce lundi "les enseignants seront présents, mais la boule au ventre", poursuit le directeur.

"C'est l'essence même de notre métier et l'interaction avec les élèves qui est aujourd'hui questionnée" - Christine Bernery enseignante et co secrétaire SNUIPP-FSU 21

"C'est très compliqué de se projeter", poursuit la co-secrétaire du SNUIPP-FSU 21. "On se dit qu'on fera du mieux qu'on pourra mais il faut bien se dire que ce n'est pas l'école qu'on connait, telle qu'on se l'imagine qui va reprendre".