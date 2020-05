Déconfinement : la rentrée très incertaine à Rosporden dans le Finistère

Plus elle s’approche plus la rentrée scolaire s’annonce compliquée. Des maires, de plus en plus nombreux, s’inquiètent de ne pas pouvoir respecter le protocole sanitaire soumis par l’Etat.

A Rosporden, dans le Finistère, le maire Michel Loussouarn prévient, les élèves des classes maternelles ne reprendront pas pour l’instant : "Il y a tellement de règles à appliquer qu'il faudrait quasiment un ratio d'un adulte pour un enfant. Ce n'est pas possible donc il y a deux solutions : soit on reprend dans le stress, soit on ne reprend pas si le protocole n'est pas applicable".

7 ou 8 élèves par classe maximum

Le maire n'est pas non plus certain de la rentrée dans les écoles primaires : "Ce qui est sûr c'est qu'elle ne se fera pas le 12, ce sera peut-être le 14, peut-être plus tard, peut-être pas du tout". Il explique avoir fait ses calculs : "On nous parle de 15 élèves par classe mais dans des salles de 50 mètres carrés. Or je n'en ai pas dans les écoles de la commune. On a calculé qu'on pourrait accueillir 7 ou 8 élèves par classe, selon les écoles. Cela voudrait dire diviser par trois les groupes".

Les parents sondés

La commune est en train de sonder les familles pour voir si la reprise est possible dès la semaine prochaine ou non. Et Michel Loussouarn lui pointe la responsabilité de l'Etat : "Il y a un espèce de double discours qui est de dire rouvrez les écoles mais on vous met des conditions telles qu'on ne peut pas le faire de manière sécurisée". Or l'élu rappelle qu'il a une responsabilité juridique et surtout morale dans ce dossier.