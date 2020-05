Déconfinement : la reprise dans les écoles de l'Orne sera "adaptée à chaque territoire"

Les enseignants et les mairies préparent activement le retour dans les écoles des premiers élèves de grande section, CP et CM2 le 12 mai. Dans l'Orne, la reprise sera "progressive et adaptée à chaque territoire" assure la directrice académique des services départementaux de l'Éducation nationale.

Le temps presse avant le retour en classe des premiers élèves de grande section, CP et CM2 le 12 mai. Dans l'Orne, tout s'organise en ce moment. La directrice académique des services départementaux de l'Éducation nationale Françoise Moncada prévient, "ça va rouvrir gentiment, progressivement et au regard des besoins de chaque territoire, en accord avec les élus."

De nombreux paramètres sont à prendre en compte : la taille des salles, le nombre d'enfants volontaires et de personnels pour les encadrer. Dans certaines écoles, seuls les enfants en grande section, CP et CM2 pourront reprendre le chemin des classes le 12 mai mais dans d'autres établissements, plus de niveaux pourront à nouveau retrouver leur maître ou maîtresse.

Nous avons une plus grande liberté, j'ai demandé aux directeurs et aux élus d'adapter en fonction du nombre d'élèves qui seraient intéressés pour reprendre le 12 mai. Donc vous pourrez avoir sur certaines écoles les grandes sections, les CP et les CM2, comme vous pourrez avoir d'autres niveaux qui démarreraient le 12 mai. Ce qui est sûr, c'est qu'on va s'adapter à chaque situation et qu'il n'y aura pas une seule règle.

Les élèves seront accueillis par petit groupe, moins de quinze. Se pose donc la question de l'autre partie de la classe. "Il y a trois solutions, détaille Françoise Moncada, soit le deuxième groupe est pris en charge dans une salle d'étude par un animateur, soit il est pris dans une salle extérieure comme une médiathèque, soit les élèves sont à domicile, en continuité pédagogique numérique."

"Ce qui est sûr, ce que l'école est obligatoire et que de ce fait, tous les enfants auront un suivi pédagogique", rappelle la DSDEN de l'Orne. Les enseignants continueront à envoyer des devoirs aux enfants qui resteront à la maison. La question du transport scolaire est en train d'être réglée par les collectivités. "L'école s'adaptera. Si nous devons modifier les horaires pour que les transports puissent avoir lieu dans de bonnes conditions, nous le ferons."

Les collèges, eux, ne redémarreront progressivement qu'à partir du 18 mai, avec d'abord les 6e et 5e volontaires. La décision pour les lycées sera prise dans quelques semaines.