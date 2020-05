Déconfinement : la société DS Smith fournit des cloisons de protection à l'école de la Bouille

Après deux mois de confinement, cela fait partie des questions qui se posent en ce jour de rentrée scolaire partout en France : comment faire respecter aux enfants les distances de sécurité et les gestes barrière qui permettent de se protéger du Covid-19 ? Pour aider les professeurs, au moins dans les salles de classe, la société DS Smith a fourni entre trente et quarante cloisons de protection à l'école élémentaire de la Bouille (Seine-Maritime) qui rouvre ce jeudi.

"Un outil pour rassurer les parents"

"Ce sont des protections qui font 60 cm de large, 50 cm de profondeur et 37 cm de hauteur", détaille Frank Zalila. Ce chef de produit au bureau d'étude de l'usine DS Smith Packaging de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) et dont la compagne est enseignante, fait partie de ceux qui ont pensé et développé ces box qui s'installent directement sur les pupitres des élèves.

"C'est un outil supplémentaire pour faire respecter les gestes barrière, pour canaliser l'énergie des enfants, la concentration, et c'est aussi un outil pour rassurer les parents", estime Frank Zalila. Ces cloisons sont en carton, ce qui ne présente que des avantages selon Armand Chaigne, le directeur marketing de DS Smith : "C'est à 97% recyclé et recyclable, c'est léger, c'est peu onéreux et c'est aussi nettoyable : un vernis a été appliqué pour permettre un nettoyage à l'eau de javel ou à l'alcool désinfectant."

DS Smith est une société spécialisé dans l'emballage, tourné vers l'agro-alimentaire, l'inudstriel ou la pharmacie et qui s'est adaptée à la situation sanitaire : ces box n'existaient pas avant le confinement et l'épidémie de coronavirus. Dans le même temps, l'entreprise a également mis au point des paravents d'1m80 du même genre, pour les professionnels qui travaillent debout, mais aussi des paravents de bureau.

Les box pour écoliers ont été fourni gratuitement à l'école de la Bouille. Selon Armand Chaigne, d'autres écoles se sont montrées intéressées. Pour le moment, l'usine de Saint-Etienne-du-Rouvray va continuer à fournir ces paravents par solidarité et ils pourraient ensuite, à moyen terme, être vendus aux professionnels entre deux et quatre euros selon les modèles.