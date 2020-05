Déconfinement - Landes : les AESH ne veulent pas être les oubliés de la rentrée

Dans les Landes, le syndicat Force Ouvrière est à l'origine d'une motion "Masques, tests... à ce jour aucune garantie ! Le 11 mai, nous ne voulons pas aller au casse-pipe". Une inquiétude, un sentiment d'abandon né après l'intervention du Premier ministre, mardi, devant l'Assemblée Nationale. Edouard Philippe a présenté les grandes lignes du plan de déconfinement qui doit commencer le 11 mai prochain, parmi les sujets : la reprise de l'école.

"Le Premier ministre a annoncé que les masques seront distribués en nombre à tous les enseignants… et nous les AESH ??? Merci pour nous ! Quelle reconnaissance !" peut-on lire dans la motion. "On est oublié. On n'intervient nul part, alors que nous sommes au plus près des élèves", résume une AESH, qui travaille dans une école élémentaire de Mont-de-Marsan.

Selon elle, les consignes sanitaires, les gestes barrières ne peuvent pas s'appliquer auprès des élèves handicapés comme pour n'importe quel enfant : "La distance qu'on nous impose, c'est impossible. Nous sommes au plus près de l'élève, on lui chuchote à l'oreille, lui nous parle aussi à l'oreille puisque nous intervenons pendant la classe. Donc, si nous sommes à un mètre, ce n'est pas possible, d'autant plus s'il y a des enfants mal entendants. Comment voulez-vous faire ? Il y a le gestuel aussi... Parfois on les aide à écrire."

Cette AESH a signé la motion. Elle ne veut pas mettre en danger les enfants, ses proches, elle-même. Comme ses collègues signataires, elle demande des masques FFP2. Selon l'Inpection Académique des Landes, qui présenté, ce vendredi, les pistes de la reprise, tous les enseignants et plus largement les personnels encadrant les enfants seront équipés de ces masques.