Déconfinement : Laval prépare sa rentrée des classes

La rentrée des classes sera progressive à Laval. Lundi 11 mai, ce seront les enseignants et jeudi 14, les élèves de Grande Section, de CP et de CM2, ainsi que les petits enfants dans les crèches. Les écoles sont sur le pont pour préparer les classes, dans le respect des règles d'hygiène. Pas simple!

Comme l'a souhaité le gouvernement, le déconfinement scolaire sera progressif. A partir de lundi 11 mai, ce sont les enseignants et les personnels qui feront leur rentrée. Ils auront deux jours pour tout préparer, avant l'arrivée des élèves, jeudi 14 mai. Les crèches, elles, accueilleront les plus petits à partir de lundi, là aussi de manière progressive.

Les crèches

Trois crèches seront ouvertes, dès le lundi 11 mai à Laval : Tistou, l'Oiseau flûte et A tire d'aile. Les enfants seront accueillis en trois groupes de 10 enfants, soient 90 enfants au total. Pour l'accueil d'urgence, organisé lors de la période de confinement, il se poursuit à l'Ile aux Epices. Dans un second temps, trois autres structures ouvriront leurs portes, Tom Pouce, Pain d'Epices, 3 pommes et le deuxième groupe de l'Ile aux Epices. Les familles ont été contactées depuis le 6 mai, pour la présentation des différentes modalités.

Les écoles

La reprise se fera en deux temps : les enseignants, le 11 mai et les élèves, le 14 mai. Les élèves concernés par la réouverture, sont les enfants du personnel prioritaire et les élèves de Grande section, de CP et de CM2. L'accueil se fera par demi-classes, sur la base du volontariat des familles, lundi et mardi pour les uns, jeudi et vendredi pour les autres. L'accueil aura lieu, directement dans l'école, de manière espacée dans le temps, avec des écarts de 20 à 25 minutes, pour éviter les contacts. Lors des récréations, les élèves devront rester à distance les uns des autres. Le maire de Laval a décidé de maintenir la cantine scolaire, mais les repas froids, seront servis dans les salles de classe.

Cinq groupes scolaires en différé

Sur l'ensemble des groupes scolaires, cinq feront leur rentrée en différé, le temps de mettre les locaux en état : Michelet-Alain, Jacques Prévert, Pauline Kergomard-Eugène Hairy, Marcel Pagnol, Françoise Dolto. Ces écoles poursuivront l'enseignement à distance. Les enfants des personnels prioritaires seront accueillis à l'école Charles Perrault.

Groupes scolaires ouverts

Seront ouverts, dans les différents quartiers

Saint-Nicolas : Verne, Thévalles

Pavement : Sennelle, Badinter

Avesnières : Louis Pergault

Centre-ville : Victor Hugo, Gérard Philippe

Bourny : Saint-Exupéry, Le Petit Prince

Pommeraies : Germaine Tillon

Hilard : Hilard

Les Fourches : Charles Perrault