Déconfinement : l’inquiétude des enseignants en Corse

Le déconfinement progressif annoncé par le Président de la République à partir du 11 mai ne concernera pas dans un premier temps l'hôtellerie, les bars, restaurants et spectacles, en revanche les écoles, les collèges, les lycées et les crèches vont rouvrir, suscitant préoccupations et interrogations notamment au sein de la communauté éducative.

Des mesures de distanciation doivent être mises en place mais aussi de désinfection des locaux et du matériel doit être fourni, des masques notamment © Maxppp - maxppp

Ce mardi, Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, président de la Fédération des Médecins de France a fait part de son inquiétude : « Cela fait courir un risque inutile, j’ai entendu ce qu’a dit le Président sur les inégalités que cela crée selon les familles mais je pense que c’est prématuré. On s’attendait tous à ce qu’il décrète des vacances jusqu’en septembre. Les enfants sont des enfants, ils n’obéissent pas forcement aux consignes, ils vont jouer ensemble, ramener du virus à la maison, c’est une des raisons pour lesquelles les écoles avaient été fermées. »

Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, président de la Fédération des Médecins de France Copier

« On ne doit pas rigoler et prendre de risques avec la santé des gens »

Le chef de l’État n’en a pas dit plus pour le moment sur les modalités de réouverture de ces établissements scolaires, lieux considérés jusqu’ici comme de haute transmission et contamination. Des mesures de distanciation doivent être mises en place mais aussi de désinfection des locaux et du matériel doit être fourni, des masques notamment. Ce mardi la communauté éducative et les enseignants en particulier attendent des précisons, une des craintes majeures étant également l’absentéisme. Fabien Mineo, secrétaire du SNUIPP-FSU pour la Haute- Corse évoque une contradiction : « Le principe de précaution n’a jamais prévalu. On verra dans un mois où en est l’épidémie, si les collègues se sentent en insécurité et qu’on est toujours à un stade avancé de l’épidémie il faudra exercer notre droit de retrait. Si cette fois le droit de retrait est refusé aux enseignants, il faudra que la hiérarchie le motive et à ce moment là, _plainte pourra être déposée pour mise danger de la vie d’autrui_. On ne doit pas rigoler et prendre de risques avec la santé des gens, ici celle des enseignants. »

Fabien Mineo, secrétaire du SNUIPP pour la Haute- Corse Copier

Les précisions du gouvernement

La réouverture des écoles, annoncée à partir du 11 mai, ne se fera "pas du jour au lendemain", et la priorité pourra être donnée "aux publics les plus fragiles", a déclaré ce mardi le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer.

"Toutes les écoles ne seront pas ouvertes le lundi 11 mai", a dit le ministre sur France 2 et France TV info. "On va élaborer toute une méthodologie" de reprise "qui passe forcément par de très grands aménagements. En mai juin ce ne sera pas du tout comme avant, ce sera forcément différent", a-t-il prévenu.

Dans son allocution lundi soir, Emmanuel Macron a annoncé que les crèches, écoles, collèges et lycées rouvriraient "progressivement" à partir du 11 mai, une décision prise notamment pour lutter contre les inégalités sociales qui se creusent pendant le confinement. Jean-Michel Blanquer a indiqué rencontrer à partir de ce mardi les organisations syndicales pour parler des conditions sanitaires permettant la reprise et définir à partir du 11 mai "par quelles étapes nous passons".

« Priorité aux plus fragiles »

"Le premier critère, il est d'abord social", a-t-il souligné, laissant entendre que les élèves les plus en difficulté pourraient reprendre en premier. "Il faut sauver les élèves qui pourraient partir à la dérive du fait du confinement", a expliqué le ministre. "C'est les publics les plus fragiles que j'ai d'abord en tête", a-t-il insisté.

La reprise progressive "implique forcément qu'on ne va pas avoir les mêmes âges qui rentrent au même moment", et "il ne pourra pas y avoir de grands groupes" dans les classes, a aussi affirmé M. Blanquer. De ce fait, "il est possible qu'il y ait une charge horaire moins importante" pour les élèves. Interrogé pour savoir si des masques seraient mis à disposition de tous les élèves et professeurs, il a assuré que c'est "fort possible mais ça fait partie des choses qu'on va décider au cours des deux prochaines semaines".