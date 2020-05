Déconfinement le 11 mai : la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours dévoile combien d'élèves seront accueillis

La rectrice de l'académie d'Orléans-Tours, était l'invitée exceptionnelle de France Bleu Orléans, France Bleu Berry et France Bleu Touraine. A partir de la semaine prochaine, "nous accueillerons globalement un peu moins de la moitié des enfants", a expliqué Katia Béguin. "Ce sera donc sans difficultés dans les premiers jours".

Réouverture des classes de grande section, CP et CM2 d'abord

La réouverture de la semaine du 11 mai concerne les écoles primaires (collèges et lycées rouvriront plus tard) et la rectrice rappelle la règle concernant les élèves qui seront accueillis en classe : "la priorité, ce sont d'abord certains niveaux, les classes charnières où il faut consolider les apprentissages, grande section de maternelle, CP, CM2".

Nous avons contacté les familles ds élèves décrocheurs"

Le président Emmanuel Macron, pour justifier cette réouverture des écoles à partir du 11 mai, affirme que le confinement et l'enseignement à distance creusent encore plus les inégalités entre familles. A ce sujet, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours explique : "nous avons évidemment contacté en priorité les familles des décrocheurs".

2% d'élèves décrocheurs en Centre Val-de-Loire

Sachant, poursuit Katia Béguin, que "les décrocheurs représentent 2% des élèves de l'académie, deux fois moins que la moyenne nationale (4%), mais avec de gros écarts qui font que les élèves des sections professionnelles sont plus touchés que les autres ou selon certains endroits."

Autre public prioritaire : les enfants des soignants mobilisés en première ligne face à l'épidémie de coronavirus. Ils sont accueillis dans certaines écoles depuis le début du confinement à la mi-mars. Et même ceux qui ne sont pas scolarisés en grande section, CP et CM2 continueront de l'être après le 11 mai, "dans un premier temps".

Les enfants seront-ils accueillis dans de bonnes conditions sanitaires la semaine prochaine ?

Plusieurs maires de la région Centre Val-de-Loire estiment que non et renoncent à ouvrir leurs écoles dès la semaine du 11 mai (St-Pierre-des-Corps, près de Tours, Le Blanc, dans l'Indre, Saran ou St-Jean-de-Braye dans le Loiret...etc).

Katia Béguin explique qu'"un travail très fin est en cours, mené par les directeurs d'écoles, des maires, des inspecteurs d'académie qui regardent localement comment se conformer au protocole sanitaire de 54 pages. Ce sont des préconisations précises qui doivent permettre de rassurer tout le monde"

Katia Béguin, la rectrice de l'Académie Orléans-Tours © Radio France - Anne Oger

Pas plus de 15 élèves par classe

Katia Béguin précise les conditions d'accueil des élèves en primaire : "ce sera par groupes de moins de dix élèves en maternelle et moins de quinze en élémentaire". Et la rectrice ajoute que "l'enseignement à distance continuera [après le 11 mai] quand les élèves ne sont pas en classe : ça peut être un jour sur deux ou une semaine sur deux, en fonction des organisations choisies localement".

Et la rectrice assure que cet enseignement à distance, qui existe depuis le début du confinement, "continuera pour les enfants qui ne seront pas présents à l'école, soit par choix des parents soit parce qu'il y a une vulnérabilité au niveau de la santé".

Et les collégiens et lycéens ?

Les élèves de 6ème et 5ème commenceront à effectuer leur retour en classe à partir du 18 mai si les départements sont classés en vert par le ministère de la Santé (on saura jeudi 7 mai, mais pour le moment, notre région est en orange).

Pour les 4ème-3ème et les lycéens, "la décision sera prise au niveau national le 30 mai", précise la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours. S'il y a une rentrée dans les lycées à partir du 2 juin, "la priorité sera donnée aux lycéens de section professionnelle", précise la rectrice.

Et les BTS ?

Quid des stages que doivent effectuer les étudiants en BTS pour valider leur année ? "Au vu des circonstances sanitaires, il y aura évidemment dispense de stage ", confirme Katia Béguin, répondant à une question d'une auditrice de France Bleu.

Parents, évitez les rassemblements devant les écoles

Katia Béguin adresse un message aux parents d'élèves qui, habituellement, viennent déposer leurs enfants devant les écoles le matin ou les récupérer en fin de journée : "il est préférable de porter un masque quand on est à proximité de l'école", recommande la rectrice en demandant aux parents de déposer les enfants "peut-être un peu plus loin de l'école sans trop s'approcher" sachant que "les enseignants, eux, porteront des masques, notamment au moment des récréations" et entrées et sorties d'écoles.