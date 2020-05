Déconfinement : le président du Bas-Rhin "invite" à ne pas scolariser les enfants avant le 25 mai

Voilà qui rajoute encore un peu plus à la cacophonie ambiante autour de la réouverture des écoles. Dans un communiqué diffusé jeudi 30 avril, suite à la publication de la première carte des départements où l'Alsace apparaît en rouge, le président du conseil départemental du Bas-Rhin "invite les parents d’élèves à ne pas scolariser leurs enfants avant le 25 mai s'ils ont la capacité de continuer à les accompagner scolairement et à les garder à la maison".

La peur de relancer l'épidémie

Les écoles maternelles et primaires doivent rouvrir progressivement à partir du 11 mai, sur la base du volontariat, date à laquelle le maire de Strasbourg dit par exemple souhaiter voir des enfants revenir très progressivement dans les classes. Dans son communiqué, le président du conseil départemental du Bas-Rhin Frédéric Bierry souligne lui que "le retour à une scolarisation en masse risquerait de relancer la pandémie dans les 15 jours à venir et mettrait en difficulté les soignants déjà épuisés par l’épisode de pandémie en cours".

Pour les parents qui doivent reprendre le travail et n'ont pas de solution de garde, le président du département appelle à contacter la Caisse d'allocations familiales (CAF). Le département, qui organise "déjà la garde des enfants des personnels soignants, des ambulanciers et des personnels de police et de gendarmerie", pourra accueillir "les enfants (qui) ne sont pas suffisamment autonomes pour rester seuls chez eux", précise Frédéric Bierry.