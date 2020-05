Déconfinement : le retour à l'école le 14 mai à Pontarlier

Les modalités du retour à l'école se précisent à Pontarlier. Après avoir recueilli les avis techniques des services de la ville et des prestataires, la mairie a validé le retour en classe le 14 mai des grandes sections de maternelle, des CP et des CM2 sur les quinze sites de la ville.

Retour à l'école pour tous le 18 mai

Dans un premier temps les très petites, petites et moyennes sections de maternelle tout comme les CE1 et CE2 ne reviendront donc pas à l'école. En revanche toutes les sections rouvriront le 18 mai, toujours dans la limite de 12 enfants par classe.

Les repas pris sur place

Pour la restauration scolaire, les repas des enfants seront pris sur le site de l'école. Trois exceptions : les élèves des écoles maternelles et élémentaires Vauthier tout comme ceux de l'école Cyril Clerc prendront leur repas au restaurant scolaire des Capucins. Ces groupes seront encadrés par les Francas. Partout, il n'y aura pas de périscolaire avant le 2 juin, et pas d'activité sportive ou musicale non plus.

La continuité de l'accueil reste garantie pour les enfants des personnels soignants et enseignants, les ADSEM et tous les personnels participant à la gestion de la crise.

En revanche la continuité de l'accueil est garantie pour tous les enfants de soignants et des personnels participant à la gestion de la crise sanitaire. Des exceptions seront aussi faites, au cas par cas, pour ne pas séparer les fratries.

Dix concierges affectés à la désinfection

Pour nettoyer et entretenir les locaux, dix concierges vont être affectés par binômes sur les principaux groupes scolaires de la ville. Ils seront notamment chargés de la désinfection et du nettoyage des sanitaires. Pour leur simplifier la tâche, les porte-manteaux ont été neutralisés et les portes resteront ouvertes. Enfin une entreprise privée sera chargée du nettoyage des espaces où mangent les enfants.

Des masques pour les personnels, pas pour les enfants

Pour ce retour à l'école, les enfants n'aurons pas à porter de masques sauf s'ils présentent des symptômes du coronavirus ou si leurs parents exigent qu'ils en portent un. En revanche les personnels (enseignants et autres) en porteront.

En temps normal, 1417 enfants sont scolarisés dans les écoles publiques de Pontarlier, 540 enfants en maternelle et 877 en élémentaire.