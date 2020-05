Déconfinement: le retour à l'école sera progressif dans l'agglomération de Mont-de-Marsan

Ce lundi après-midi, devant le Sénat, Edouard Philippe a rappelé le calendrier progressif de la rentrée scolaire et les mesures sanitaires pour la réouverture des écoles. A compter du 11 mai, les élèves retournent à l'école. Un retour progressif dans l'agglomération de Mont-de-Marsan.

Une semaine avant la fin du confinement et la rentrée scolaires, les 19 maires de Mont-de-Marsan Agglomération ont élaboré une stratégie de réouverture progressive des 39 écoles du secteur. 4600 enfants sont appelés à retrouver progressivement le chemin de l’école.

"Il faut que l’appareil redémarre." Le président de Mont-de-Marsan Agglomération est catégorique. Il faut que les enfants retrouvent l’école et que les parents puissent travailler. Voilà pour la première certitude. La deuxième porte sur le nombre d’enfants par classe. "Pas plus de 15 " martèle Charles Dayot. Pour le reste, l'élu avoue qu'il y a beaucoup de questions sans réponse. Combien d’enseignants vont reprendre le travail ? Combien d’enfants vont revenir à l’école ? Combien de salles de classe seront disponibles la semaine prochaine car nettoyées selon un protocole très stricte? Charles Dayot n'a, à ce jour, pas de réponse. "Dans 2-3 jours, j'en saurai plus."

Une stratégie basée sur la prudence et la progressivité

La rentrée des élèves dans les écoles du Marsan se fera progressivement. "En 4 rounds" insiste le président de l'Agglo. Si les enseignants feront leur rentrée le 11 mai; pour les élèves, il y aura une "montée en puissance". Leur rentrée sera étalée sur 4 dates: les mardis 12 mai, 19 mai, 26 mai et 2 juin. Ce ne sera pas par niveau. Ce sera en fonction des salles disponibles après le bio nettoyage.

Seuls les élèves de l'élémentaire, du CP au CM2, sont concernés. Pas de rentrée en effet pour les maternelles. "Difficile de faire appliquer les gestes barrières aux tout-petits." L'accueil des maternelles n'est programmé qu'à partir de juin; en fonction bien sûr de l'évolution de la situation sanitaire.

Le retour de la semaine à 4 jours

Dans un premier temps, durant la première semaine de reprise, les accueils périscolaires du matin et du soir ne seront pas assurés. "Il s'agit de limiter au maximum les jeux collectifs, le contacts et les circulations incontrôlées." Les TAP (temps d'activités périscolaires) sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

A midi, des repas froids seront servis aux enfants soit dans leur salle de classe soit dans une salle suffisamment spacieuse. Pour éviter le gaspillage alimentaire, les parents sont appelés à s’inscrire très vite, avant le mercredi 7 mai.

Enfin les écoliers de Mont-de-Marsan Agglomération reviennent à la semaine des 4 jours. En mai, il n’y aura pas école le mercredi!