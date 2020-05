Déconfinement : les 22 écoles restées fermées à Marseille rouvrent mardi prochain

Sur les 470 écoles de Marseille, 22 n'avaient pas pu rouvrir leurs portes le 12 mai dernier soit pour des cas de suspicion de Covid-19 (pour des raisons sanitaires) soit parce qu'il n'y avait pas d'élève inscrit. La ville, l'Agence Régionale de Santé avaient donc décidé de repousser la rentrée dans ces établissements principalement des quartiers nord de la ville. Les élèves de ces écoles peuvent préparer leur cartable cette fois tout est prêt pour les accueillir mardi 26 mai. La ville promet que ces écoles, comme toutes les autres, seront nettoyées et désinfectées avant leur ouverture.

Mais la ville prévient que des regroupements d'écoles sont à prévoir. La réouverture concerne les écoles suivantes : écoles maternelle et élémentaire Malpassé Les Oliviers, écoles maternelle et élémentaire Saint Just Corot, école maternelle Malpassé Les Floralies, école élémentaire Malpassé, école maternelle et élémentaire Saint Jérôme Les Lilas, école maternelle et élémentaire Malpassé Les Lauriers, école maternelle et élémentaire Bouge, école maternelle et élémentaire Saint Barthélémy Flamants, école maternelle Granière, école maternelle Solidarité 1, école maternelle Solidarité 2, école élémentaire Solidarité, école maternelle et élémentaire Parc Kallisté, école maternelle et élémentaire Notre Dame Limite HLM Perrin.