Déconfinement : Les Atsem perplexes face au retour des élèves de maternelle

Accueillir des élèves en respectant les mesures de distanciation sociale et les gestes-barrière c'est le défi qui attend à partir de mardi les instituteurs et les Atsem (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles). Certaines (la plupart sont des femmes) de ces professionnelles qui travaillent au plus près des jeunes enfants ont déjà pu faire l'expérience de ce type d'accueil avec les enfants de personnel prioritaire, comme les soignants, pendant la période du confinement. Mais l'arrivée d'un contingent plus important d'élèves les interpelle. Sera-t-il vraiment possible de faire respecter les gestes-barrière à des enfants de 5 ans qui sont non seulement en recherche de contact mais qu'il faut aussi assister dans leur travail et dans divers aspects de la vie quotidienne ?

"Je comprend leur inquiétude" déclare Véronique Waguet-Touzet "elles vont vers l'inconnu, personne n'a jamais eu à gérer une crise sanitaire de ce type". elle-même Atsem pendant 20 ans à la ville de Châteauroux, elle les représente désormais au sein des instances de dialogue social de la municipalité en tant que secrétaire locale et secrétaire générale de la CFDT Interco dans l'Indre.

Effectif d'élèves limité

La déléguée syndicale veut toutefois rassurer ses anciennes collègues expliquant que des protocoles de sécurité sanitaire ont été établis en lien avec les élus . "Les Atsem disposeront de matériel de protection dont des masques et des surblouses". Véronique Waguet-Touzet qui estime par ailleurs que la plupart des Atsem sont "volontaires" pour une reprise du travail et se dit sûre qu'ellle sauront "relever ce challenge".

Un élément permettra de faciliter la mise en place des mesures anti-contagion : le nombre d'élèves présents. Les écoles de Châteauroux, par exemple, ne recevront en moyenne que 22% des effectif habituels.