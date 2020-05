Déconfinement : les collèges de la Loire sont prêts pour la rentrée

Une petite semaine après la rentrée des élèves de grande section, de CP et de CM2, place à la rentrée des collégiens de 6ème et de 5ème ce lundi dans la Loire. Une réouverture possible car le département est vert sur la carte du déconfinement.

C'est au tour des Ligériens de 6ème et de 5ème de retrouver le chemin des salles de classe. Comme la Loire est en zone verte sur la carte en couleur du déconfinement, les collèges rouvrent ce lundi 18 mai pour ces deux niveaux.

L'Inspection académique assure que tous les 50 collèges publics du département sont prêts après une semaine de préparatifs. Néanmoins, selon les collèges, la rentrée des 6èmes et des 5èmes est parfois espacée d'un jour ou même d'une semaine. Les élèves sont répartis en plusieurs groupes, et la plupart n'auront que des demi-journées de cours. Pour beaucoup, les premières heures sont consacrées à la formation sanitaire.

Les cantines rouvrent dans la plupart des collèges

Les élèves vont retrouver des classes aménagées pour respecter les règles de sécurité sanitaire, avec notamment des marquages au sol.

Pour le repas de midi, les cantines seront ouvertes dans la plupart des collèges dans des conditions particulières. Il n'y aura pas de self-service : un plateau avec un plat chaud sera déjà prêt. Les élèves mangeront chacun à une table.

Quant aux transports, les bus qui desservent les collèges circulent tous de nouveau. Le réseau de bus TIL classique fonctionne avec les horaires de la période scolaire. Le masque y est obligatoire pour les collégiens, comme à l'intérieur de l'établissement.

Enfin, il faudra prendre le réflexe : les parents ont l'obligation de prendre la température de leurs enfants tous les jours avant qu'ils ne partent pour le collège.

Une répétition générale pour la rentrée de septembre

Sur les 450 agents du département employés dans les collèges pour l'accueil, la cantine ou la maintenance, 55 ne peuvent pas être sur le terrain notamment pour des raisons de santé ou pour garder leurs enfants explique le conseil départemental. Les équipes viendront par demi-journée pour travailler en décalé et éviter que trop de monde se croise dans les locaux au même moment.

"Il faut qu'on mette à profit cette période pour permettre à tous les partenaires de l'éducation de se projeter parce qu'il y a lieu aussi de fixer des priorités pour la rentrée prochaine. On sent bien que c'est un galop d'essai" estime Michèle Maras, vice-présidente du conseil départemental de la Loire en charge de l'éducation. "On fait de cette reprise une vraie priorité. Nous sommes prêts, nous referons un tour des collèges pour savoir de quelle manière on doit ajuster notre dispositif pour vraiment coller au besoin de chacun. Chacun est en train d'adapter son plan de reprise pour rendre possible ce retour dans chaque établissement."