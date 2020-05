Déconfinement : les collégiens de 6e et 5e font leur rentrée dans les départements verts

Au tour des collèges : après le bol d'air du premier weekend déconfiné, 150.000 élèves de 6e et 5e font leur retour en classe ce lundi dans les régions moins touchées par l'épidémie, toujours surveillée de près par crainte d'une deuxième vague.

Une nouvelle étape du déconfinement à l'école

Après le retour en classe la semaine passée de 1,4 million d'écoliers dans l'ensemble du pays, le déconfinement au collège coupera, cette fois, la France en deux. Les collégiens des quatre régions en "zone rouge" restent à la maison (l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand-Est et la Bourgogne-Franche-Comté) et doivent attendre la fin du mois pour savoir s'ils retourneront en classe.

Le gouvernement donnera également la semaine du 25 mai des précisions sur la rentrée des élèves de 4e et 3e et sur la réouverture ou non des lycées. Tout dépendra de la circulation du virus et de l'évolution de l'épidémie.

Une organisation difficile à mettre en place

Les collèges doivent respecter des règles sanitaires draconiennes et notamment la distanciation sociale : au moins un mètre de distance entre chaque élève.

"On réagence les salles de classe, on enlève des meubles pour respecter les distanciations du protocole sanitaire, _on colle des scotchs par terre_... On est en train de réinventer une nouvelle école dans un laps de temps extrêmement court" explique Audrey Chanonat, principale d'un collège à La Rochelle et responsable au SNPDEN, premier syndicat des chefs d'établissement.

Un accueil par petits groupes

Accueillir tous les élèves en même temps est impossible alors les collèges s'organisent. Toujours selon Audrey Chanonat, principale d'un collège à La Rochelle, "tout repose actuellement sur beaucoup de bon sens, de pragmatisme et d'adaptation". A partir de ce lundi, elle accueillera "entre 55% et 60%" des élèves de 6e et 5e par groupes de 8 à 10 élèves en demi-journée", "le maximum que l'on puisse recevoir de toute façon car nos salles de classes ne font qu'entre 35 et 38m2".

Chaque collège décide du rythme de l'alternance des petits groupes, soit en demi-journée, une semaine sur deux ou par bloc de journée.

Une rentrée masquée

Le port du masque est obligatoire pour les élèves et le personnel a dit Edouard Philippe devant l’Assemblée nationale, avant de préciser au Sénat que pour les collégiens il n’est obligatoire que si la distanciation sociale est impossible. Autrement dit, l'Etat laisse la responsabilité aux établissements.

"D'après le retour de collègues, il y a beaucoup d'endroits où les masques ne sont parfois pas arrivés", regrette Anne-Sophie Legrand, responsable du secteur collège au Snes-FSU, premier syndicat du secondaire. "On a l'impression que ça va quand même _un peu trop vite_", ajoute-t-elle.

Du côté du ministère de l'Éducation nationale, on assure que "des stocks importants de masques adultes et enfants ont été envoyés aux rectorats ces deux dernières semaines".