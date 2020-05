Déconfinement : les collégiens normands plus ou moins impatients de reprendre les cours

Après les écoles maternelles et primaires, c'est au tour des collèges normands d'accueillir à nouveau les élèves lundi 18 mai. Seuls les élèves de sixième et de cinquième pourront franchir le portail des établissements. Le protocole sera strict, tout le monde devra porter un masque et les gestes barrières devront être respectés. Après plusieurs semaines de classe à la maison, les collégiens et leur famille sont plus ou moins contents de reprendre le chemin de l'école.

Retrouver les copains

Mathias, en sixième à Oissel dans l'Eure, attendait ce moment. Son sac est prêt pour son cours d'Anglais de l'après-midi. "Je suis très content. Cela va me faire du bien de retrouver mes amis, les cours aussi me manquent. Le confinement, c'était bien les deux premières semaines mais après cela est devenu vraiment lassant", explique le jeune garçon.

Même envie pour Émilien, en sixième au collège de Doudeville, en Seine-Maritime : "Cela fait deux mois que je n'ai pas vu mes copains. Je leur parlais juste sur mon portable, c'était compliqué. Puis les cours seront plus faciles que sur l'ordinateur".

Les élèves ne sont cependant pas tous enthousiastes, comme Enzo, en cinquième au collège de Notre-Dame-de-Gravenchon, en Seine-Maritime. "Mes potes n'y retournent pas et je trouve cela dommage. Leurs parents craignent le virus. Je vais être un peu tout seul en cours et en pause", regrette-t-il.

Des parents soulagés

De leur côté, les familles sont soulagées. Comme Fanta, la maman de Mathias. "Les devoirs à la maison c'est compliqué, il y a certaines choses que je ne comprends pas".

La mère d'Enzo, elle aussi est du même avis : "J'ai préparé ses masques, il a son gel hydroalcoolique, il va y avoir un sens de circulation dans le collège. Je pense qu'il n'y aura pas de souci de ce côté là", ajoute-t-elle. Pour limiter au maximum les contacts, les classes accueilleront seulement des petits groupes d'élèves.