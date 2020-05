Déconfinement : les cours reprennent dans le Bade-Würtemberg

Des masques pour les déplacements, du liquide hydroalcoolique à l'entrée, des classes dédoublées : les cours reprennent en ce lundi 4 mai dans les établissements scolaires du Bade-Würtemberg. Pour l'instant seuls les niveaux charnières sont concernés : les classes qui ont ou préparent des examens, comme le bac ou le brevet par exemple, ou encore les classes de CM1, puisqu'il s'agit dans ce Land de la dernière année en école primaire, le collège commence en CM2.

Au début, c'était peut-être rigolo, mais maintenant ça devient vraiment énervant ! "

Le Ministre Président du Bade-Würtemberg, Winfried Kretschmann s'adresse d'ailleurs sur Youtube aux enfants et aux jeunes pour leur demander de rester patients en attendant un retour à la normale.

Dans les établissements scolaires, tout est fait pour limiter les contacts. Toutes les entrées sont utilisées, et des enseignants sont présents devant les bâtiments pour rappeler aux élèves qu'ils doivent porter un masque, et respecter les règles de distanciation sociale.

Plus globalement, le déconfinement se poursuit en Allemagne. Dans le Bade-Würtemberg, tous les magasins, même les plus grands, peuvent désormais ouvrir sur toute leur surface, les salons de coiffure sont à nouveau accessibles. Des cultes sont à nouveau organisés dans les églises, et les aires de jeux pour enfants sont rouvertes.