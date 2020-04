Déconfinement : Les écoles de Metz seront ouvertes assure le maire

Le maire de Metz Dominique Gros assure que toutes les écoles seront ouvertes le mardi 12 mai, date de rentrée pour les élèves de maternelle, CP et CM2. Sur les temps périscolaires et en cas d'absence de l'enseignant, la mairie dit pouvoir accueillir environ 500 enfants.

Le 11 mai approche et dans la foulée le 12, date de rentrée des élèves de maternelle, CP et CM2. Le maire de Metz Dominique Gros a présenté le dispositif pour l'instant mis en place dans les 68 écoles publiques messines.

Toutes les écoles ouvertes

Le maire a été clair là-dessus, il ouvrira toutes les écoles de la ville. "Les 68 écoles publiques seront prêtes, avec du gel, des masques de secours, du savon, des essuie-main, tout ce qui est nécessaire aux gestes sanitaires" explique Dominique Gros. Interrogé sur la position de certains maires, comme ceux d'Hayange et de Moyeuvre-Grande, qui envisagent de ne pas ouvrir leurs écoles, le maire de Metz a répondu : "Les enfants sans école c'est grave, et c'est singulièrement grave pour les enfants qui ne peuvent pas suivre. Je suis certain qu'un certain type de population - dont j'aurais fait partie socialement parlant - auraient pu s'en sortir sans la réouverte des écoles. Mais des enfants issus des quartiers politique de la ville, de familles défavorisées, des enfants d'étrangers, d'émigrés, de demandeurs d'asile, s'ils n'ont pas d'école, pour eux c'est catastrophique."

Un service d'accueil périscolaire

Ne connaissant pas encore le nombre d'enseignants qui répondront présents, la ville de Metz s'est organisée afin de répondre au mieux aux besoins. Les services pourront assurer 10 à 12 SMA (Services minimum d'accueil) en cas d'absences d'enseignants. "En toute hypothèse" dit-elle, "sur les temps périscolaires et SMA, la ville pourra accueillir environ 500 enfants". D'autre part, les 23 cantines fonctionneront indique le maire.

Des bons alimentaires pour les familles en grande difficulté

Autre annonce cette fois à destination des familles les plus modestes. La ville de Metz va leur envoyer un bon d'achat d'une valeur de 100 euros afin de pouvoir faire leurs courses alimentaires. Ces bons seront valables dans 113 enseignes dont les supermarchés et les petits commerces. Ils seront envoyés par voie postale aux familles des enfants inscrits dans les écoles messines, soit 1 276 familles et 1 882 enfants. Une aide qui coûtera donc un peu plus de 180 000 euros à la mairie.