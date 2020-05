Le 12 mai, les élèves feront leur retour dans les écoles du Limousin, puis ce sera au tour des élèves de 6ème et 5ème le 18 mai. A une semaine de l'échéance, les écoles et les mairies préparent activement cette rentrée, qui marque le début du déconfinement. Mais les conditions sont très strictes...

Déconfinement : les écoles et collèges du Limousin préparent la rentrée

Dans une semaine tout juste, si les conditions favorables au déconfinement ne changent pas d'ici là, les enfants du Limousin reprendront le chemin des écoliers. Les écoles rouvriront mardi 12 mai dans notre région, avant les collèges qui accueilleront les élèves de 6ème et de 5ème à compter du 18 mai.

Un protocole très strict sera appliqué dans les écoles et les collèges

Il reste donc très peu de temps aux écoles pour préparer le retour des élèves, et c'est un grand chantier qui vise à la fois à prévenir une résurgence de l'épidémie et à rassurer des familles et des enseignants parfois inquiets de cette rentrée.

Ainsi, un protocole très strict est mis en place par le ministère de l'Education Nationale pour éviter les contacts entre élèves, du matin au soir et en toutes circonstances : que ce soit en classe, dans les couloirs, dans la cour de récré ou à la cantine.

Première mesure : un maximum de 15 élèves par classe à l'école élémentaire et au collège, effectif réduit à 10 élèves par classe en maternelle. Il faut aussi mettre en place des horaires différenciés pour que tous les élèves n'arrivent pas et ne circulent pas au même moment, instaurer des sens de parcours bien définis, ou encore assurer un nettoyage et une désinfection quotidiens des locaux.

Par ailleurs, les collégiens devront obligatoirement porter un masque dans les couloirs et dans les cours de récréation. Masque vivement recommandé tout au long de la journée pour les élèves comme pour les professeurs.

Si un établissement n'est pas prêt, la rentrée y sera décalée

Du coup, depuis lundi, chaque école de nos départements recense les élèves qui feront leur rentrée, en partenariat avec les mairies, afin de mettre en place toutes ces règles en fonction des effectifs présents à partir de la semaine prochaine.

Si une école n'est pas capable d'accueillir les enfants et le personnel dans les conditions imposées, elle n'ouvrira pas au 12 mai.