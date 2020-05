Près d'Orléans, des enseignants de maternelle en grève pour "dénoncer l'hypocrisie du protocole sanitaire"

Pas de classe ce lundi à la maternelle François-Mitterrand, à St-Jean-de-la-Ruelle. Les enseignantes sont toutes en grève. Elles dénoncent "l’hypocrisie d’un protocole sanitaire impossible à faire respecter concernant les gestes barrières et la distanciation entre élèves" de 3 à 6 ans.

Les écoles de Saint-Jean-de-la-Ruelle rouvrent à partir de ce lundi 18 mai, sur décision de la mairie, après deux mois de fermeture pour cause de confinement. Toutes sauf une : les enseignantes de la maternelle François-Mitterrand sont en grève, pour "dénoncer l'hypocrisie du protocole sanitaire", qui est "impossible à faire respecter", selon elles.

Protocole sanitaire inapplicable en maternelle ?

Dans un courrier adressé à France Bleu Orléans, ces enseignantes grévistes estiment que la distanciation physique entre élèves ainsi que les gestes barrières ne sont pas applicables à ce âge-là (entre 3 et 6 ans). Cela installe, selon les enseignantes grévistes, "une école très éloignée des besoins de l’enfant et souvent contraire aux objectifs de socialisation, d’épanouissement, et de recherche d’autonomie poursuivis par l’école maternelle".

Un bricolage hâtif"

Ces enseignantes affirment qu'imposer de telles contraintes génère "de la souffrance pour elles". "Cette reprise à marche forcée, dans la précipitation et le mépris des valeurs essentielles de la maternelle n’apportera aucun des bénéfices qu’on veut bien lui faire porter, la réduction des inégalités scolaires nécessite bien plus qu’un bricolage hâtif qui met à mal enfants et enseignantes", poursuivent les enseignantes de cette école de St-Jean-de-la-Ruelle, à l'ouest d'Orléans.

Interrogée par France Bleu Orléans, Marie-Pierre Regnault, l'une de ces enseignantes grévistes, se dit en colère : "on a alerté la hiérarchie, on a mis en place le protocole sanitaire, il est en place matériellement, les adultes peuvent le respecter mais on ne peut pas garantir le respect des gestes barrières par des enfants de maternelle. C'est impossible !"

Une école très éloignée de ce que doit être la maternelle"

"On veut s'adresser aux parents d'élèves, et leur dire qu'on ne cautionne pas l'école qui va se mettre en place, très éloignée de ce que doit être la maternelle", poursuit Marie-Pierre Regnault.