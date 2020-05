Déconfinement : les enseignants font ce qu'ils peuvent pour faire respecter les gestes barrières

" Les enseignants sont heureux de revoir leurs élèves !" Julien Cristofoli, professeur de CP/CM2 à l'école Gaston Bachelard au Mans le reconnait "deux mois sans voir des élèves, c'est long.". Les enfants aussi étaient heureux de revoir leurs maîtres et maîtresses et leurs copains "même si une partie d'entre-eux étaient dans un état de stress par rapport à ce climat anxiogène avec des parents qui portent un masque. Il y a aussi le fait qu'on ne retrouve pas les copains, en tout cas pas comme avant. Avec une école qui n'est pas organisée comme d'habitude. Et cela il faut l'expliquer aux enfants en posant des mots. Mais sans être dans une forme de thérapie. On est à l'école pas à l'hôpital". Et selon Julien Cristofoli, les profs se sentent un peu abandonnés. " Tout cela ne tient que par l'engagement des personnels qui se sont occupés du marquage au sol dans les couloirs par exemple et même les marquages à l'extérieur des écoles. Tout cela a été fait par les enseignantes et les enseignants et par la municipalité. C'est quand même regrettable".

Julien Cristofoli co secrétaire départemental du Snuipp-FSU, le syndicat majoritaire du 1er degré Copier

Une école en mode dégradé qui pourrait durer au delà des vacances d'été

Au delà de cette reprise, Julien Cristofoli se pose beaucoup de questions sur l'avenir. "L'accueil fonctionne parce qu'il n' y a qu'un très faible nombre d'élèves espacés d'un mètre dans les couloirs. Si vous avez plus de 10 élèves, il faut des couloirs de plus de 10 mètres. Je vous mets au défi de trouver des écoles qui en sont équipés". Hier les enseignants ont essuyé les plâtres. " Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour faire respecter les gestes barrières. S'il y avait eu un médecin présent peut-être qu'il aurait trouvé à redire. Mais il faut bien comprendre que, on est dans le cadre de l'école. Que même si on prend toutes les précautions, on a affaire à des enfants. Alors évidemment, c'est plus facile de faire respecter les distances physiques pour les CM2 que pour les CP ou les grandes sections de maternelle où le protocole peut être vite enfreint et où il faut rappeler les élèves à l'ordre. On est dans quelque chose de bancal. Or nous serons toujours face à l'épidémie en septembre et pour l'instant, rien n'est réglé."