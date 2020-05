La FCPE, principale fédération de parents d'élèves, a réalisé un sondage en Moselle et dans le Bas-Rhin auprès des parents afin de connaître leur avis sur la rentrée scolaire du 12 mai. Plus de 70% des parents mosellans sont contre, ils sont 53% dans le Bas-Rhin.

Déconfinement : en Moselle et dans le Bas-Rhin, les parents opposés à une rentrée selon un sondage de la FCPE

Face aux interrogations et aux inquiétudes liées à la rentrée scolaire du 12 mai, la FCPE a réalisé en Moselle et dans le Bas-Rhin un sondage auprès des parents - y compris non-adhérents - pour connaître leur position sur le sujet. Et les premiers résultats sont sans appel.

En Moselle, sur les 1 863 premières réponses étudiées (sur 2 200), plus de 70 % des parents n'enverront pas leurs enfants à l'école, principalement car les "conditions de sécurité ne sont pas garanties" et "le risque est trop grand pour l'enfant".

Détails des réponses données par les parents opposés à la réouverture des classes. - FCPE

La plupart de ces parents opposés à l'idée d'amener leurs enfants à l'école estiment que le maintien d'une activité pédagogique "est très important" (pour 95%) et souhaitent que leurs enfants poursuivent la classe virtuelle.

Détails des réponses des parents favorables à la rentrée le 12 mai. - FCPE

Dans le Bas-Rhin, selon les premiers résultats étudiés, 53% des parents prévoient de ne pas envoyer leurs enfants à l’école le 12 mai, 22% pensent le faire et 25% ne savent pas encore.

Ces sondages n'ont pas de validité scientifique mais ils donnent une photographie de l'état d'esprit des parents dans les deux départements.