Déconfinement : les enseignants de l'école du Docteur Roux à Reims ont fait leur pré-rentrée

Le déconfinement a commencé ce lundi 11 mai. Pour les enseignants des écoles primaires, c’est aussi jour de pré-rentrée. Une journée vraiment pas comme les autres puisque c’est toute l’organisation de l’école qu’il faut repenser. La disposition des tables, les sanitaires, et bien sûr l’organisation des cours pour respecter les règles de distanciation.

Les écoles rouvriront leurs portes dès cette semaine, jeudi 14 mai, à Châlons-en-Champagne ou encore à Epernay dans la Marne. Mais à Reims, les écoles primaires ne rouvriront que lundi 18 mai et pour certains niveaux seulement.

Les CP, CM2 et les CE1 par exemple, à l’école du Docteur Roux à Reims. Dans cet établissement scolaire, classé en réseau d’éducation prioritaire (REP), situé dans le quartier Wilson, seuls 14 élèves sur 105 concernés par la rentrée vont revenir en classe.

Tableau dans une salle de classe de l'école du Docteur Roux à Reims, mai 2020. © Radio France - Sophie Constanzer

Tous les parents n’ont pas encore décidé de renvoyer leurs enfants à l’école. "Ce n’est pas un choix définitif. Il y en a beaucoup qui attendent de voir fin mai, ou un peu plus tard. On est un peu avantagé par rapport à d’autres écoles de Reims, puisqu’on ne va pas être sur des groupes à 15 qu’il faudra alterner. Nous, les enfants vont venir toute la semaine", précise Emmanuelle Devigne, la directrice de l’école.

Un protocole sanitaire pas toujours facile à appliquer

A l’ordre du jour pour les enseignants ce lundi, la gestion des salles, l’organisation de la récréation, ou encore la circulation dans les couloirs. Pas toujours facile de tenir les écoliers à distance, notamment dans les escaliers. "On se demande si, en ayant un élève du côté droit du couloir et un élève du côté de la rampe d’escalier, il ne serait pas possible de monter à deux. Il faut qu’on mesure l’espace entre les deux", dit Emmanuel Devigne avant la rentrée.

Pour pouvoir rouvrir l’école, la directrice et les professeurs doivent respecter le protocole sanitaire publié par le ministère de l’Education nationale. Un véritable casse-tête pour l’appliquer. "Par exemple, si un enfant touche un livre, le protocole sanitaire nous demande que le livre ne puisse pas être touché par quelqu’un d’autre pendant 5 jours", dit Emmanuelle Devigne.

L’école c’est la socialisation, c’est l’échange et tout cela ne se fera pas

S’il complique la tâche des profs, ce guide sanitaire est aussi une base pour que la reprise des cours se déroule dans un cadre sécurisé. "L’école c’est la socialisation, c’est l’échange et tout cela ne se fera pas. Le protocole sanitaire fait peur, avec ses 54 pages, mais en même temps, il donne aussi des petites idées auxquelles on ne pense pas forcément. Nous on a de la chance, la cour de récréation est immense et on a l’intention de faire deux récréations. Deux groupes de sept dans une cour immense. Il y a de quoi les isoler les uns des autres. On envisageait de faire des zones. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y aura pas de jeux de ballon", dit la directrice de l’école du Docteur Roux.

On a énormément garder le lien

La directrice de l’école du Docteur Roux est aussi enseignante en CE1 et heureusement, elle n'a pas vraiment l'impression d'avoir quitté ses élèves pendant le confinement. "En fait, on a énormément garder le lien, par téléphone, via les classes virtuelles. Donc en fait, je les vois. Par exemple, il y a une élève dans ma classe qui a eu un petit frère, et bien aussitôt, toute la classe virtuelle a pu voir son petit frère. On organise aussi des classes virtuelles récréation, où ils se parlent entre eux. Ils font visiter leur chambre, ils montrent un jouet…", raconte Emmanuelle Devigne.

Au total, seulement deux enseignants viendront pour la rentrée des élèves dans cette école, le 18 mai prochain.