Déconfinement: les écoles de Perpignan s'attendent à recevoir davantage d’élèves

La situation sanitaire rassurante des Pyrénées Orientales incite de nombreux parents à ramener leurs enfants à l'école. À Perpignan, les primaires et maternelles devraient accueillir 3.350 enfants à partir du mardi 02 juin, soit le double du nombre d'écoliers présents jusqu'ici.

Avec la nette amélioration de la situation sanitaire dans notre département, les parents qui, pour certains, ont également repris le travail, hésitent beaucoup moins à remettre leurs enfants à l'école. La ville de Perpignan s'attend ainsi à devoir accueillir beaucoup plus d'enfants pour la période allant du 2 au 22 juin.

Rotation des activités éducatives

Le nombre d'enfants présents dans les écoles primaires et maternelles de Perpignan devrait passer de 1.600 à 3.350 à compter de ce mardi. Pour pouvoir les accueillir tout en maintenant des mesures de distanciation, 25 des 61 écoles publiques de la Ville appliqueront donc une alternance entre temps d’enseignement et autres activités éducatives: sport, dessin, lecture, animations...

Des activités entièrement gratuites qui s'appuieront sur les compétences des différents agents de la Ville, tels que les Atsem, les éducateurs sportifs, les animateurs jeunesse, des intervenants en catalans ou encore des membres des associations d’éducation populaire partenaires de la Ville. Ces animations se dérouleront soit sur l’école elle-même, soit dans des salles municipales ou des espaces sportifs situés à proximité, mais les enfants des maternelles eux ne quitteront pas leurs établissements, quelle que soit l'activité proposée.

Seule exception, un accueil temporaire sera proposé les 2 et 3 juin au Mas Bresson pour les écoles maternelle et élémentaire C. SIMON ainsi que l'école élémentaire du Square Platane le temps de finir d'adapter le dispositif d'accueil sur place.

Pas d'inscriptions supplémentaires avant le 22 juin

Si vous n'aviez pas déjà pré-inscrit vos enfants, vous ne pourrez pas les amener dans les écoles de Perpignan jusqu'au 22 juin car les plannings respectant les contraintes sanitaires ont été planifiés sur 3 semaines et ne pourront être changés ! Une nouvelle consultation des parents sera organisée d'ici là pour la dernière session scolaire avant les vacances d'été qui débuteront le 4 juillet.