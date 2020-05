Déconfinement : pas de rentrée pour les maternelles à Gérardmer le 12 mai, annonce le maire Stessy Speissmann

Pas de rentrée des classes la semaine du 11 mai pour les élèves des classes de maternelle de Gérardmer, dans les Vosges. Le maire de la commune, Stessy Speissmann l'annonce après en avoir discuté avec les directeurs des écoles de Gérardmer. Le déconfinement attendra.

Protocole difficile à respecter pour les plus petits

"Au vu des contraintes imposées, des règles de distanciation physique et de toutes les règles comme la désinfection, on a vite conclu que pour l'ensemble des classes de maternelles, on ne pouvait pas respecter ce protocole sanitaire", explique Stessy Speissmann, interrogé par France Bleu Sud Lorraine. Ces classes resteront encore fermées pour trois semaines pour une réouverture au plus tôt le 2 juin, mais le maire de Gérardmer ne ferme pas la porte à un retour des enfants seulement en septembre.

Cela concerne 160 élèves environ, de petite, moyenne et grande section, répartis sur huit classes et quatre établissements différents. Pour les parents qui en auraient besoin, un accueil périscolaire sera mis en place, avec une priorité donnée aux enfants de personnels soignants et de salariés qui ne peuvent télétravailler.

Le reste des écoliers de Gérardmer, du CP au CM2, pourra reprendre l'école à partir du 12 mai. L'organisation est presque prête, explique Stessy Speissmann.