Déconfinement : plusieurs communes du Loiret annoncent la réouverture de leurs écoles le 2 juin

La mairie de Saran annonce, ce mardi, la réouverture de ses écoles à partir du mardi 2 juin. Seules les écoles élémentaires vont de nouveau accueillir des élèves, "pour les moment, les écoles maternelles resteront fermées, en raison de la difficulté de garantir à leur âge les gestes barrières et les mesures de distance physique."

Maternelles fermées, élémentaires ouvertes

Maryvonne Hautin, maire (PCF) de Saran, avait refusé de rouvrir les écoles le 12 mai dernier estimant ne pas être en mesure de mettre en place toutes les mesures sanitaires. D'autres maires du Loiret avaient pris la même décision, comme Saint-Jean-de-Braye, Chalette-sur-Loing, Sully-sur-Loire...

Repas froids servis dans les classes, à Saran

A Saran, la Ville (16500 habitants) indique que l'accueil périscolaire sera assuré à partir du 2 juin, "dans les classes" et qu'un repas froid sera servi le midi dans les classes également. "Les élèves seront accueillis en effectif réduit selon l'organisation établie au sein de chaque école", précise la mairie qui ajoute que les enfants de soignants qui sont scolarisés en maternelle continueront à être accueillis.

Réouverture des écoles à Sully/Loire le 2 juin

A Sully-sur-Loire, le maire Jean-Luc Riglet (divers droite) annonce que les écoles rouvriront le 2 juin également, à savoir deux groupes scolaires publics et l'école privée. Quels niveaux seront accueillis ? Y-aura-t-il une réouverture en maternelle ? "On décidera mercredi, après un échange avec les directeurs d'écoles", indique Jean-Luc Riglet. La cantine sera assurée le midi, tout comme l'accueil périscolaire du matin et du soir.

Le 2 juin aussi pour St-Jean-de-Braye

A Saint-Jean-de-Braye, autre commune de la métropole orléanaise, la maire socialiste Vanessa Slimani avait, elle aussi, décidé de rouvrir ses écoles le 2 juin (sauf les maternelles qui ne rouvriront qu'en septembre). Les élèves du CP au CM2 seront accueillis dans leurs écoles. Il y aura un accueil périscolaire le midi et le soir, mais pas le matin.

A Chalette-sur-Loing, le maire (PCF) Franck Demaumont n'a pas encore communiqué sur une éventuelle réouverture des écoles de sa commune. Même chose à Sully-sur-Loire.