Déconfinement - Quelles sont les écoles qui rouvrent en Savoie et en Haute-Savoie ?

"Rentrée progressive" a redit le gouvernement après le déconfinement. C'est le moins qu'on puisse dire. Les écoles de Savoie et de Haute-Savoie ne rouvrent pas en même temps et dans les mêmes conditions. Voici ici quelques exemples. Dans beaucoup de communes, c'est encore en chantier.

SAVOIE

➤ Aix-les-Bains : le 14 et 15 mai, grandes sections de maternelle, CP et CM2 font leur rentrée. Les 18 et 19 mai, c'est au tour des CE1 et classes Ulis. Les 25 et 26 mai, les CE2 et CM1 complèteront le tableau. Pour les petits de maternelle, il ne faudra pas compter avant le 2 juin.

➤ Albertville : ouverture le 14 mai avec des effectifs très disparates selon les établissements puisque ça va de 11 à 87 élèves.

➤ Bourg-Saint-Maurice : les 7 écoles seront ouvertes le 18 mai. Environ 40 % des 600 élèves ont demandé à être accueillis. Pour commencer, les élèves de CP et de CM2. Dans un premier temps, la cantine fournit des repas froids. Comme les enseignants vont se consacrer aussi à l'enseignement à distance pour ceux qui restent chez eux, il y aura pas mal de "péri-scolaire" assuré par la commune : promenades, club de loisirs... Si on passait la barre des 50 %, il y aurait trop d'élèves par classe, et donc des priorités : enfants de soignants, d'enseignants, d'Atsem ou encore les enfants qui décrochent avec le travail à la maison.

➤ Chambéry : à partir du 18 mai, six écoles publiques sur 36 ouvrent.

➤ Cognin : les écoles rouvrent partiellement le 14 mai.

➤ Moûtiers : Ouverture progressive le 14 mai.

➤ Pas de réouverture à Grand-Aigueblanche.

➤ Saint-Jean-de-Maurienne : Les six écoles ouvrent le 18 mai. Pas de cantine scolaire.

➤ Saint-Michel-de-Maurienne : Pas d'école maternelle pour 90 élèves jusqu'en septembre (sauf pour les élèves "prioritaires"). L'école élémentaire ouvre le 25 mai.

HAUTE-SAVOIE

➤ Annecy : Ce sera finalement le 14 mai pour les élèves de grande section maternelle, CP et CM2.

➤ Faverges-Seythenex : Disposition valable du 12 mai au 29 mai. Toutes les sections accueillies sur les trois sites (Viuz, René Cassin, Seythenex) avec huit élèves par classe. Cantine obligatoire pour éviter les entrées et sorties.

➤ La Balme-de-Sillingy : Le maire François Daviet se dit prêt avec le personnel communal mais n'a aucune certitude sur le personnel de l'éducation nationale apte ou non à reprendre. Verdict lundi 11 mai.

➤ Ambilly : 14 mai, Grande section, CP et CM2. Reprise avec deux jours de présence à l'école et deux jours d'enseignement à distance. Pas d'école le mercredi. Des élus et des agents communaux seront présents le jour de la rentrée et le vendredi 15 mai pour orienter les parents et les élèves et répondre à toutes les questions.

➤ Cluses : Reprise le 14 mai. Accueil péri-scolaire et cantine assurée par la mairie. Pas de ramassage scolaire. Les discussions se poursuivent entre la mairie et le corps enseignant, comme dans bon nombre de communes. On y verra plus clair le lundi 11.

➤ Sallanches : Le 14 mai sans cantine. Durant les deux premières semaines au moins, les enfants amènent leur pique-nique : repas froid, sans produits frais ni à réchauffer au micro-onde. Comme partout, les agents des services techniques se sont démenés pour préparer les locaux ( désinfectés par une entreprise extérieure). Là aussi, la reprise est tributaire de la présence ou non des enseignants.

➤ Saint-Julien-en Genevois : GS, CP et CM2 par demi-groupe le 12 mai. Les autres niveaux reprendront le 25 mai. Il faut se renseigner auprès de la mairie car il y aura des rotations par groupe. Là aussi, il y aura en moyenne seulement deux jours de classe par semaine pour les élèves.

➤ Annemasse : Reprise le 14 mai pour les grandes sections, CP et CM2 avec 10 élèves maximum par classe. Ils doivent venir les deux premiers jours avec leur panier repas. La cantine rouvrira la semaine d'après pour les élèves présents. Le dispositif sera le même pendant trois semaines.

➤ Anthy-sur-Léman : Pas de reprise le 12 mai. Peut-être le 18 mai.

➤ Evian : Reprise le 14 pour les élèves définis prioritaires par l'éducation nationale. La ville organise un système de garderie pour les salariés qui reprennent eux-aussi le travail.

➤ Thonon : Ouverture de toutes les écoles dès le 12 mai avec accueil péri-scolaire assuré. Obligation d'amener son pique-nique. A peu près, la moitié des élèves reviennent en classe.

➤ Gaillard a prévu de rouvrir ses écoles pour les CP, CM2 et grande section maternelle à partir du jeudi 14 mai.