Déconfinement : rentrée des classes très ordonnée pour près de 170 élèves à Chabeuil

Près de 170 élèves sur les quelques 700 que compte Chabeuil (Drôme) ont fait leur rentrée post-confinement dans les écoles ce mardi matin. Pas d'effusion de joie, ni de course folle des enfants : plus que jamais, l'accès aux classes est très ordonné.

A l'école maternelle Françoise Dolto, les parents attendent à l'extérieur où des espaces ont été déterminés pour qu'ils respectent bien la distanciation physique. Ce sont les ATSEM qui viennent chercher les petits et les amènent en classe.

A l'école maternelle Françoise Dolto de Chabeuil, les parents attendent à l'extérieur dans des emplacements marqués au so © Radio France - Nathalie Rodrigues

Bureaux espacés dans les classes de maternelle à l'école Françoise Dolto de Chabeuil (Drôme) - Mairie de Chabeuil

A l'école élémentaire Gustave André, nouveau passage obligé quand les enfants arrivent : ils passent le portail un par un, on leur met une noisette de gel hydroalcoolique dans les mains, ils frottent comme il faut, et sont alors invités à rejoindre leur salle de classe.

La place de chaque élève en classe bien déterminée à l'école Gustave André à Chabeuil (Drôme) © Radio France - Nathalie Rodrigues

Les espaces ont été pensés de sorte à ce que les élèves se croisent un minimum : des entrées séparées, des sens de circulation dans l'établissement, des élèves qui restent avec leur groupe tout au long de la journée. Les portes des classes restent ouvertes pour que personne n'ait à toucher les poignées. Un agent de la municipalité est présent tout au long de la journée pour les nettoyages supplémentaires exigés par l'épidémie de coronavirus.

Même principe à la cantine : les chaises sont distantes les unes des autres, pas face à face. Le self-service a été supprimé pour éviter que les enfants ne touchent à trop de choses. Le service est fait à table.

Chaises espacées à la cantine de Chabeuil (Drôme) © Radio France - Nathalie Rodrigues

Sur le papier et dans les espaces, tout est donc fait pour limiter au maximum les risques de contamination entre les enfants. Le maire de Chabeuil, Pascal Pertusa, et les services de la municipalité s'engagent à suivre de près la mise en oeuvre des mesures, à ajuster si besoin, et "nous n'excluons pas de refermer les écoles si on se rend compte, d'ici 8 à 10 jours, que la sécurité n'est pas complètement assurée, malgré toutes les mesures mises en place, toute la vigilance des personnels".