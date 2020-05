Déconfinement : rentrée masquée à partir de lundi pour 3.700 collégiens en Savoie

La quasi totalité des 48 collèges publics et privés de Savoie accueilleront de nouveau les collégiens de 6ème et 5ème à partir de lundi 18 mai. Cette rentrée avec masque obligatoire pour tous concerne 3.700 élèves, dans le respect du protocole sanitaire de l'éducation nationale.

Après les écoliers, voici venu le temps des collégiens. A partir de lundi, 3.700 élèves de 6ème et 5ème retournent au collège en Savoie sur la base du volontariat, soit environ 40% des effectifs concernés par cette rentrée. Hormis à Saint-Jean-de-Maurienne et Entrelacs, qui auront un peu de retard, les 48 collèges publics et privés du département sont prêts à les accueillir dans le respect du protocole sanitaire de l'éducation nationale, après neuf semaines d'absence en raison de la pandémie de Covid-19.

Masque obligatoire pour tous

A l'exception du réfectoire, les collégiens seront obligés de porter un masque partout dans l'établissement. L'éducation nationale mettre à disposition de chacun d'entre eux quatre masques en tissu, lavables 20 fois, et le département s'engage également à en fournir un par élève.

Pour limiter le brassage, l'accueil des élève se fera par demi-groupe. Certains collèges ont opté pour une semaine entière de cours par groupe, d'autres diviseront la semaine en deux. "Hormis le port du masque, l'application du protocole est la même que dans le premier degré" explique Eric Lavis, le directeur académique de la Savoie, "la désinfection des locaux, le lavage des mains, la distanciation physique, et le fait que l'élève reste toute la journée dans la même salle au même bureau". Ce sont donc les enseignants qui changeront de classes et non plus les élèves, ce qui rendra impossible l'enseignement sur site de certaines matières comme celui de la deuxième langue.

Une salle de classe, au collège de Grésy-sur-Aix © Radio France - Nicolas Peronnet

Des repas froids livrés par des traiteurs

La restauration a fait l'objet d'études approfondies. La solution retenue pour tous les collèges de Savoie est celle de repas froids livrés quotidiennement par des prestataires extérieurs, afin de limiter les risques au self. "On a laissé de coté le repas chaud car le respect du protocole sanitaire pour nos personnels est impossible dans nos cuisines" détaille Marie-Claire Barbier, la vice-présidente du Conseil Départemental en charge des collèges, "on s'est rendu compte aussi que le principe du self démultiplie les manipulations de la part des élèves. Par ailleurs, le pique-nique préparé par les familles peut poser des problèmes sanitaires et d'équité entre élèves. On a donc opté pour le repas froid livré par des prestataires extérieurs aux établissements, sans surcoût pour les familles".

Pour compenser les dépenses occasionnées par l'absence de restauration scolaire pendant les semaines de confinement, le Département va proposer une participation financière aux familles de collégiens les plus démunies, sous la forme de chèques déjeuner.

Des affiches de prévention partout au collège de Grésy-sur-Aix © Radio France - Nicolas Peronnet

Les internats restent fermés

Afin de respecter les mesures barrière pour les 460 élèves habituellement internes en Savoie, le Département a décidé de ne pas rouvrir les 7 internats des collèges situés à Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne, Modane, Moutiers, Bourg-Saint-Maurice, Beaufort et au Châtelard. "Des solutions de transport par car seront proposés aux élèves concernés en concertation avec la Région, responsable du transport scolaire" poursuit Marie-Claude Barbier.

Le transport scolaire des 370 élèves en situation de handicap est, en temps normal, pris en charge par le Département par l'intermédiaire d'un service de taxi. Dans le contexte actuel, les situations individuelles seront étudiées au cas par cas.