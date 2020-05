Déconfinement: rentrée progressive et partielle dans les Landes

A quelques jours du déconfinement et de la rentrée scolaires, les modalités de reprise se précisent pour le milieu enseignant. Pas plus de 15 enfants par classe et pas plus de 2 jours d'école par semaine. La rentrée doit être progressive et partielle. Voilà pour le mot d’ordre du gouvernement.

La rentrée scolaire à compter du 11 mai sera progressive et partielle ! Progressive parce que tous les niveaux ne reprendront pas en même temps. Partielle parce que les enfants n’iront à l’école qu’un jour sur deux ou deux jours sur quatre. Le cadre et les orientations ont été dévoilés aux directeurs d’école.

L'écolier ne reprendra pas à temps plein. "La reprise est progressive et partielle mais encore une fois, le partiel est en présentiel! L'activité d'enseignement va se poursuive en distanciel!" martèle Serge Tauziet. Le directeur de cabinet de l'Inspection académique des Landes s'explique: "50% des enfants scolarisés en primaire dans les Landes pourraient revenir à l'école à partir de la semaine prochaine. Ce qui veut dire qu'il y a 50% pour lesquels l'enseignement à distance va devoir être maintenu. Il est donc demandé aux enseignants d'une part d'assurer l'enseignement en présentiel pour tous les enfants qui vont revenir et d'autre part de continuer à assurer l'enseignement à distance." D'où l'école un jour sur deux ou deux jours sur quatre.

Un casse-tête pour les directeurs d'école

Le cadre est fixé. A charge pour les directeurs d’école d’organiser au mieux ce retour sur les bancs de l’école, tout en respectant bien sûr les protocoles sanitaires. Un vrai casse-tête pour Cathy Blain, secrétaire départementale SNUIPP dans les Landes, également directrice d'école dans l'agglomération montoise. "En fait, il y a deux choses emmêlées: il y a notre capacité à accueillir et la capacité des collectivités à mettre un certain nombre de salles à disposition, parce-que derrière il leur faut du personnel pour nettoyer et désinfecter." Ainsi dans l’agglomération du Marsan, une cinquantaine de salle de classe devraient être désinfectées d’ici lundi. Une cinquantaine sur 200 classes que comptent les 39 établissements de Mont-de-Marsan Agglomération. De fait le retour à l’école sera bien progressif et à temps partiel ! "Ce qui nous a été demandé par l'inspection académique c'est deux jours sur quatre, résume Cathy Blain. En faisant un accueil à mi-temps, ça veut dire qu'on peut gérer et le distanciel et le présentiel. Pour l'instant, les enfants ne pourront pas être accueillis sur une semaine complète. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de salles."

C'est important que les enfants retrouvent leurs copains. -Jérôme Lalagüe

A Castets, 45% des élèves du groupe scolaire Jean d’Anse sont attendus en classe la semaine prochaine. Pour eux, l’école et la mairie ont prévu un retour à temps complet. Jérôme Lalagüe, le directeur de l’école détaille le futur emploir du temps: " Lundi et mardi, ils sont à l'école. jeudi et vendredi, ils sont pris en charge par les services périscolaires, les services municipaux. Ils auront pendant ces deux jours, des ateliers étude. Ils pourront ainsi faire le travail que les enseignants ont donné et que l'on fera faire en même temps à distance aux autres élèves restés à la maison. C'est important pour les enfants de retrouver leurs copains. les enfants ont été pas mal oubliés dans le cas des mesures et des directives liées à la pandémie."

Au-delà des contraintes sanitaires, ce qui aujourd’hui interrogent et inquiètent les directeurs d’école c'est surtout dans quel état d'esprit seront les enfants après deux mois de confinement et crise liée à l'épidémie de coronavirus.