La réouverture des écoles pour les écoles pour les élèves est prévue le lundi 18 mai, soit une semaine après le début du déconfinement. Cette première rentrée concernera seulement les classes de grande section de maternelle, CP et CM2.

Déconfinement : rentrée scolaire le 18 mai à Besançon, seulement pour les classes de grande section, CP et CM2

Le déconfinement progressif se précise à Besançon, pour la réouverture des écoles. Cette reprise est fixée au lundi 18 mai et concernera seulement les classes de grande section de maternelle, CP et CM2. Le maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret, l'a annoncé ce mardi après-midi, à la veille d'un conseil municipal sur les mesures de déconfinement.

Pas de date pour les autres classes

Pour les autres classes, aucune date de reprise n'est donnée pour l'instant. Une pré-rentrée sera organisée les lundi 11 mai et mardi 12 mai pour les enseignants et le personnel, afin de préparer au mieux la réouverture des établissements scolaires. Les effectifs seront limités à 15 enfants par classe en primaire et 10 enfants par classe en maternelle, comme l'exige le protocole sanitaire.

Une enquête est en cours, lancée auprès des familles, pour connaître le nombre potentiel d'élèves présents et d'enseignants présents à partir du 18 mai. La Ville ne mobilisera pas de salle municipale pour accueillir les écoliers. Les cours se feront donc soit en classes, soit à la maison.

Cantine et accueil périscolaire maintenus

Concernant la cantine, les repas chauds seront servis dans les réfectoires, en respectant les mesures de distanciation et les gestes barrières. L'accueil périscolaire est également maintenu avant et après les cours, mais avec des activités limitées : "ça sera plutôt une garde d'enfants" indique le maire de Besançon.

Je n'ouvrirai pas une école si elle ne répond pas aux exigences du protocole sanitaire"

Pour organiser cette rentrée scolaire, la Ville de Besançon a organisé des tests à l'école Fourier : respect des distanciations, marquages au sol, agencements des salles de classe, sens de circulation des élèves. D'ici lundi 11 mai, les agents feront le tour des écoles pour s'assurer que tout est mis en oeuvre. "Je n'ouvrirai pas une école si elle ne répond pas aux exigences du protocole sanitaire" prévient le maire de Besançon. Dans ce cas, les élèves seraient accueillis dans un autre établissement.

Des arrivées étalées dans le temps?

La Ville planche aussi sur l'entrée et la sortie des écoles, pour éviter les attroupements. Pour le moment, les enfants sont accueillis aux horaires habituels. Mais les arrivées et départs pourraient être étalés. La réflexion est en cours.