Déconfinement : Retour à l'école à Lattes, les enfants retrouvent les copains et leur école réaménagée

Des barrières devant le portail et des lignes et des dessins de couleur au sol pour marquer le sens de circulation. Pour la reprise officielle ce jeudi 14 mai après deux mois de confinement, le groupe scolaire du Baladet à Lattes a dû tout réaménager : les abords, les cours de récréation, jusqu'aux classes à l'intérieur. Cette école qui compte normalement huit classes de maternelle et d'élémentaire, soit 200 élèves, n'en accueille que 20 ce matin là. Hormis les enfants de soignants ou d'enseignants, donc prioritaires, seuls trois niveaux sont autorisés à revenir pour l'instant : Grande section, CP et CM2.

Nouvelles règles

Au portail, premier arrêt imposé. Brice le responsable des temps périscolaires, reçoit les enfants un à un et leur explique calmement les nouvelles règles. "Tu as pris ta température Elhan ? C'est normal? Ok. Alors maintenant il faut que tu suives la ligne verte jusqu'au rond rouge là bas et tu attends qu'on vienne te chercher pour t'amener jusqu'à ta classe. D'accord?". Le gamin acquiesce et file.

L'entrée dans l'école se fait suivant un parcours balisé et toujours accompagné d'un adulte © Radio France - Marie Ciavatti

"Nous ça fait une semaine qu'on l'attend la reprise, explique Thomas élève de CM2. Revoir la maîtresse, les copains...". A côté deux frères, Thomas et Romain, tiennent le même discours : "on avait hâte. Le travail à la maison, c'est énervant à la fin ! Nous on travaillait avec des fiches et maman sur l'ordinateur. Quand on comprenait pas on pouvait pas lui demander vu qu'elle bossait".

"Plus de bien que de mal"

La maman, Audrey, par ailleurs enseignante en collège, confirme. "A ce stade là, la reprise leur fait plus de bien que de mal. Mon plus grand, 11 ans, commençait à déprimer, malgré le cadre de vie hyper favorable : le jardin, on sortait faire du vélo... Psychologiquement pour eux c'était pas évident. Et pour moi en télétravail non plus. Au bout d'un moment tout le monde était sur les nerfs..."

Dans la cour, les jeux sont interdits d'accès. © Radio France - Marie Ciavatti

Plus d'inquiétude en revanche chez les professionnels. "Je vous cache pas que c'est une sacrée reprise, avec un protocole d'hygiène de 54 pages, explique la directrice de ce groupe scolaire. C'est une grande source d'angoisse, de voir comment l'adapter à l'ancien fonctionnement d'une école. Vous voyez : des marquages au sol, des mètres de distanciation, des affiches dans les toilettes. Tout a été repensé pour que les élèves respectent les gestes barrière."

Dans les classes, la journée commence par un film pédagogique sur le Covid-19 et les gestes barrière ou des questions/réponses avec l'enseignant © Radio France - Marie Ciavatti

"Tout ce ramdam pour ça"

Le maire, Cyril Meunier n’était pas favorable à une reprise avant le 2 juin et la fin du chômage partielle. "Aujourd'hui on ouvre les écoles et ça n'a rien d'étonnant, on a très peu de parents qui nous livrent les enfants. Ce qui est une bonne chose parce que ça va nous permettre de vivre ce galop d’essai plus sereinement. Mais tout ce ramdam pour ça... Ce n'était pas raisonnable".

Deux jours d'école cette semaine. Deux la semaine prochaine avec le pont de l'ascension... Une reprise progressive. Mais le personnel redoute la date du 2 juin et la fin du chômage partiel. Ils devraient alors devoir faire face à une brusque augmentation du nombre d'enfants.