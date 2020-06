Déconfinement : retour à l'école pour Paul, en CM2 à Évreux, après 86 jours à la maison

Paul, scolarisé à l'école Paul Bert d'Évreux a fait sa rentrée ce lundi 8 juin et n'est pas mécontent de retrouver ses camarades et sa maîtresse après presque trois mois d'école à la maison. Retour sur cette journée tant attendue "pour la vie sociale".

C'est une reprise partielle des cours dans la classe de Paul "comme on est plus de quinze, moi, c'est _deux jours par semaine_, le lundi et le mardi" explique le jeune garçon, habitué de France Bleu Normandie. Chaque rentrée, depuis le CP, la radio lui consacre un reportage et ce lundi 8 juin était aussi jour de rentrée pour l'élève de CM2 de l'école Paul Bert d'Évreux, tout comme pour sa sœur Claire. Les autres élèves de la classe de madame Mariani, la directrice, auront cours le jeudi et le vendredi. Paul a compté :

Je vais avoir huit jours d'école en tout

Dans la classe de Claire, ils sont moins de quinze élèves. Elle aura donc classe quatre jours par semaine : "ça va faire bizarre parce qu'on va devoir laisser Paul dormir le jeudi et le vendredi, alors que moi je serai obligée de me lever à 7h20" se désole l'élève de CM1. Les deux enfants sont très contents de retourner en classe. Même leur mère Émilie, s'en félicite :

Ne plus voir mes enfants après plus de soixante jours, 24 heures sur 24 avec eux, ça s'est très bien passé"

Écoutez le reportage sur la rentrée de Paul à Évreux, le 8 juin Copier

L'école à la maison continue

Paul le reconnaît, l'école à la maison s'est bien passée mais le garçon nourrit quelques regrets: "ll faut toujours imprimer, ça fait des tonnes de papier, c'est du gaspillage, ça fait beaucoup de papier chez nous". Les parents de Paul ont aidé leur fils pour les devoirs "un peu" dit Paul, qui salue leur extrême patience "surtout en sciences". L'école à la maison va continuer pour Paul le jeudi et le vendredi, mais Paul préfère tout de même être à l'école, en vrai, "pour la vie sociale" et car "on a quelqu'un qui est là à côté de nous pour nous expliquer" détaille-t-il "enfin pas trop près de nous du coup", règles de distanciations physiques obligent.

La nouvelle est tombée depuis plusieurs semaines, Claire passe au CM2 à la rentrée et Paul fera le grand saut au collège, en sixième.