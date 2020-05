Déconfinement : un retour en classe avec des dates et rythmes variés en Bretagne

À quoi va ressembler le retour en classe des écoliers bretons ? Si la rentrée est prévue à partir de ce mardi pour les élèves, dans les faits, ça va être très variable d'un établissement à l'autre. Chaque ville a mis en place un dispositif, parfois après avoir sondé les parents. Le retour en classe est donc loin d'être uniforme.

Des dates de rentrée variées

Selon la ville dans laquelle votre enfant est scolarisé et son niveau, la date de reprise pourrait osciller entre le 12 et le 31 mai... voire pas avant septembre pour certains ! Ce sera dès mardi dans les écoles de Pontivy, ou pour les grandes sections et CM2 à Châteaulin. La rentrée se fait en revanche avec un décalage au 18 mai à Lannion. Dans les grandes villes bretonnes, il faut compter un ou deux jours de latence. Retour en classe dès mercredi à Brest pour les grandes sections, CP et CM2 (et le lendemain pour les autres niveaux si les effectifs côté enseignants et élèves le permettent).

Même chose jeudi à Lorient, mais aucune date n'est arrêtée pour les autres niveaux : "ça sera probablement après le 25 mai", précise la mairie. A Concarneau, les élèves de petite section ne rentreront au mieux qu'à cette date également. Problématique similaire dans les écoles quimpéroises : la rentrée se fera de façon échelonnée entre le 14 et le 18 mai pour l'ensemble des niveaux, "à l’exclusion des élèves de petite et moyenne section qui ne pourront pas être accueillis au regard de la difficulté à leur faire appliquer les règles de distanciation sociale".

Quel rythme scolaire ?

Une fois votre enfant en classe, le casse-tête n'est pas terminé. Dans toutes les classes où les élèves sont nombreux à revenir, une alternance est mise en place pour garder des petits effectifs : 15 maximum en élémentaire, 10 en maternelle selon les préconisations du gouvernement. Les élèves ne seront donc pas à l'école toute la journée du lundi au vendredi, et là encore, tout va dépendre du système choisi par la commune.

À Brest, certains pourraient donc avoir classe les lundis et mardis, les autres les jeudis et vendredis, avec un mercredi sur deux pour chaque demi-groupe. Dispositif similaire à Quimper (le mercredi en moins), où 57% des familles envisagent d'envoyer leur enfant à l'école. Les petits lorientais vont quant à eux avoir classe un jour sur deux. La situation est encore plus complexe à Concarneau : les enfants auront 4 demi-journées travaillées par semaine, sauf les enfants de maternelle qui seront accueillis sur un rythme moins important.