Déconfinement : retour en classe pour les très petites et petites sections de maternelle à Marseille jeudi

Un nouvel épisode dans l'ouverture des écoles à Marseille depuis le déconfinement lié à l'épidémie de Covid-19. La Ville qui ne souhaitait pas accueillir les très petites et petites sections se plie finalement à la décision du tribunal administratif et rouvre les portes ce jeudi. Vendredi 5 juin le tribunal administratif a ordonné à la ville de rouvrir ses écoles maternelles pour les plus petits. Les services avaient donc trois jours pour mettre en place le dispositif nécessaire en tenant compte de la crise sanitaire et des mesures barrières.

141 élèves sur 11 000 attendus

La Ville précise dans un communiqué que sur les 15 circonscriptions de l’Education nationale, 14 ont transmis leurs besoins d’accueil. Pour l'instant 141 élèves, sur 11 000 élèves de très petites et petites section de Marseille, sont aujourd’hui volontaires pour un retour en classe.

Précision : des modifications du dispositif d’accueil pourraient intervenir pour les élèves des autres sections de maternelles (moyennes sections et grandes sections) de certains établissements.