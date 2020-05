Déconfinement : retour en classe pour une trentaine de petits martinérois, après deux mois loin de l'école

Ce mardi, en Isère, peu d'écoles ont rouvert, la reprise étant plutôt prévue le 14 mai. Mais à Saint Martin d'Hères, on était prêt! L’école maternelle et primaire Paul Langevin, en REP, a rouvert ses portes, les autres écoles de la ville, ce sera pour le 13 mai. Drôle d'ambiance pour une reprise.

11H30, ce mardi. C'est la première sortie d’école depuis 2 mois à Paul Langevin. Safouane, 10 ans, en CM1 est content de revenir en classe. Son premier travail a été d’intégrer les gestes barrières : "On doit rester éloigné d'un mètre, tousser dans son coude, ne pas échanger d'objets. Moi, je porte un masque, mais ce n'est pas obligatoire" souligne Safouane, heureux de retrouver ses copains.

Heureux de retrouver les copains et sa maîtresse !

Tout comme Enzo, 6 ans, en CP : "Oui, j'avais un peu peur, mais çà va ! On a joué à la récré et fait un peu de devoirs." explique l'enfant, que son père est venu chercher. "Je suis content qu'il retourne à l'école !" dit-il

La cour de l'école est un peu vide car peu d'enfants sont revenus et les récréations se font en décalé © Radio France - Véronique Pueyo

A la cantine, aussi, on respecte les gestes barrières

Direction la cantine pour d'autres élèves, qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Ils déjeunent, espacés d'un mètre les uns des autres, encadrés par des adultes, comme Sandrine. "Ces gestes barrières, ils les respectent pour l'instant. Mais ce n'est pas facile. Ce sont des enfants, il y aura bien un moment où ils vont les oublier. On sera là pour leur rappeler les règles."

A la cantine, les enfants déjeunent, espacés d'un mètre les uns des autres © Radio France - Véronique Pueyo

La ville de Saint Martin d'Hères s'est mobilisée pour rouvrir toutes ses écoles

Le service public à Saint Martin d'Hères, ville communiste, est fort de nombreux agents. "Ce service public municipal ne s'est jamais arrêté" fait remarquer Christophe Domenech, l'adjoint aux affaires scolaires et à l'enfance. "Rouvrir les écoles a peut-être été plus facile qu'ailleurs. En tous cas, pour nous, il était important de répondre présent, que les enfants puissent retourner en classe. On sait que le confinement a augmenté les violences faites aux femmes mais aussi celles sur les enfants" regrette l'élu.

Maryline Leprince est la directrice de l'école Paul langevin © Radio France - Véronique Pueyo

Même si on porte un masque, les enfants ont vu dans nos yeux qu'on était content de les revoir - Mayline Leprince, directrice de l'école Paul Langevin

Maryline Leprince, la directrice, a dispatché les enfants en 4 groupes, CP, CE1,CE2 et CM1-CM2, car sur 167 élèves, seuls 35 étaient présents. "Ils se connaissent tous dans cette école. Donc, cela n'est pas gênant de remodeler les classes. Le fait qu'ils soient peu nombreux nous permet de tester notre dispositif et d'ajuster si besoin. Mais, çà se passe bien. On était content de les revoir. Même si on portait des masques, ils l'ont vu dans nos yeux !"

Des marquages au sol délimitent la place des enfants, pour qu'ils respectent les distances entre eux © Radio France - Véronique Pueyo

Pour l'instant, 35 élèves sur 167 sont retournés en classe

Les élèves qui ne sont pas revenus en classe continuent de travailler à distance, mais la directrice espère que le bouche-à-oreille va fonctionner et que, rassurés par la bonne prise en charge des enfants, d'autres parents renverront bientôt les leurs à l’école.

Ecoutez le reportage de France Bleu Isère sur la reprise de l'école à Paul Langevin Copier

Saint Martin d'Hères compte 12 groupes scolaires et 25 écoles, où sont scolarisés 3000 enfants, de la petite section de maternelle au CM2.