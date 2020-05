Déconfinement : Saint-Jean-Braye ne rouvrira pas ses écoles la semaine du 11 mai

CORONAVIRUS- La ville de St-Jean-de-Braye, près d'Orléans, annonce ce mardi qu'elle ne rouvrira pas ses écoles la semaine du 11 mai : "nous ne serons pas prêts à cette date et ne pourrons pas assurer la sécurité des enfants, parents, enseignants et de nos personnels", estime le maire Vanessa Slimani

Après Saran lundi, Saint-Jean-de-Braye ne rouvrira pas ses écoles la semaine prochaine. "Nous ne serons pas prêts pour une réouverture le 11 mai, les délais sont beaucoup trop courts pour mettre en place le protocole de plus de cinquante pages que le ministère ne nous adressé que dimanche soir", indique Vanessa Slimani, maire PS de cette commune (20700 habitants) à l'ouest d'Orléans.

Pas les moyens d'assurer la sécurité de tous"

"On n'a pas la possibilité de rouvrir nos écoles en assurant la sécurité de tous face à l'épidémie de coronavirus, les élèves, les parents, les enseignants, nos personnels", poursuit l'élue, "donc on préfère prendre le temps". Vanessa Slimani indique avoir envoyé, ce mardi, un courrier au DASEN du Loiret, Philippe Ballé, et au préfet Pierre Pouëssel, pour les informer de sa décision.

Pas de retour à l'école avant septembre en maternelle

Vanessa Slimani ne donne pas de date pour une réouverture des écoles de Saint-Jean-de-Braye (fin mai ? début juin ?), mais "en tout état de cause, nous ne pourrons pas accueillir les élèves de maternelle d'ici la fin de l'année scolaire. Nous travaillons sur un retour en classe des CP et des CM2 d'abord".

Rouvrir seulement certaines écoles de la commune

L'idée serait de ne pas rouvrir toutes les écoles de la ville (six écoles maternelles, quatre élémentaires et trois groupes scolaires) et de regrouper les élèves accueillis dans quelques établissements : "c'est une question de configuration des locaux dans certaines écoles, et aussi de moyens humains : nous n'avons pas suffisamment d'agents d'entretien pour assurer la désinfection fréquente de toutes les écoles".