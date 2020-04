Déconfinement : un syndicat enseignant lance une pétition en ligne

C'est ce lundi 27 avril, la fin des vacances de printemps et le reprise de l’enseignement à distance pour les écoliers, collégiens et lycéens du Grand Est. Ce sont encore deux semaines de classe à la maison pour eux, avant une réouverture progressive des établissements scolaires à partir du 11 mai. Ce déconfinement scolaire inquiète et interpelle enseignants et parents d’élèves.

En Moselle, un syndicat du premier degré, le SNUDI-FO, a lancé une pétition en ligne . Il réclame notamment le dépistage systématique de tous les élèves et du personnel des écoles, pour une rentrée plus sûre.

Matthieu Risse, du SNUDI-FO en Moselle, réclame des moyens de protection importants pour la reprise des cours

Les recommandations du conseil scientifique sur la réouverture des établissements scolaires (port du masque, lavage des mains fréquents, distanciation sociale) ont aussi fait bondir le SNUDI-FO, un syndicat du premier degré.

Matthieu Risse du SNUDI-FO sur les recommandations du conseil scientifique

Le SNUDI-FO évoque un possible droit de retrait des enseignants du premier degré, s'il considère que les moyens mis en oeuvre pour ce retour en classe ne sont pas insuffisants.