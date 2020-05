Déconfinement : "Une atmosphère agréable", témoignages de profs allemands après la reprise des cours

"L'ambiance est agréable", note Bernd Linsenbold, professeur d'Anglais à la Tulla Realschule, un collège de Kehl. Une semaine avant le déconfinement en France, les cours viennent de reprendre dans cette ville frontalière avec Strasbourg, tout comme dans le reste du Bade-Würtemberg pour certains élèves. En ce lundi 4 mai, l'Allemagne continue à alléger les restrictions pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Des élèves à la fois calmes et tendus"

Dans les établissements scolaires, les classes sont dédoublées. "Les élèves sont très calmes, très gentils, ils avaient envie de sortir de chez eux, de retrouver les autres", constate Bernd Linsenbold. "C'est très calme, il n'y a presque pas de bruit." Cet enseignant est même surpris par le comportement très responsable des jeunes. "J'imaginais que ce serait plus compliqué. Ils gardent leurs distances même pendant les pauses et les récréations."

Même son de cloche chez le directeur de l'établissement, Joachim Seidelman. "C'est très particulier, les élèves sont à la fois calmes, mais aussi tendus. On sent qu'ils sont contents de revenir, mais qu'il y a aussi une crainte face à la maladie." Joachim Seidelman se pose des questions sur la conduite à tenir si un cas de coronavirus se déclare chez les élèves. Il n'a pas reçu de consignes précises sur la conduite à tenir. "Si on doit fermer l'établissement à quelques jours du Brevet, ce sera dur pour les élèves."

Une salle de classe de la Tulla Realschule. - Bernd Linsenbolz, document remis

Juste à côté, au Einstein Gymnasium, les élèves de première et de terminale ont repris les cours pour préparer le bac. Les épreuves débutent le 18 mai. "Ils sont très disciplinés, ça fonctionne très bien", observe le directeur de l'établissement, Dominikus Spinner. "On les sent impressionnés par tout ça, mais peut-être que ce sera différent quand ils se seront habitués."

Un fléchage est mis en place au sol au Einstein Gymansium. - Capture d'écran, vidéo du Einstein Gymnasium diffusé sur Youtube.

Chaque établissement organise les entrées et les sorties en fonction des bâtiments, mais aussi du nombre de professeurs qui peuvent venir en classe, certains faisant partie des personnes à risque. Les horaires peuvent être décalés, des accès différents sont prévus pour les classes.

Les mesures mises en place au Einstein Gymnasium et à la Tulla Realschule devraient être maintenues jusque début juin. Deux semaines de vacances commencent ensuite. Les classes qui ne sont pas encore revenues en cours devront donc attendre encore plus d'un mois. Et même là, "il n'est pas question de revenir à des semaines d'école de cinq jours pour tous les élèves", martèle Joachim Seidelman.