Déconfinement : "Une colère sourde commence à monter" parmi les directeurs des écoles du Mans

Stéphane Le Foll a répondu, ce jeudi 7 mai, à la lettre qui lui était adressée par deux-tiers des directeurs des écoles primaires et maternelles du Mans la veille. Dans son courrier, le maire du Mans explique que "l'impératif est et demeure l'accompagnement des familles dans la rescolarisation des enfants qui sont confinés avec pour certains le risque de déscolarisation et de désocialisation". L'élu rappelle que "le protocole sanitaire mis en oeuvre est celui qui a été édité par l'éducation nationale et publié le dimanche 3 mai".

Un manque de communication

C'est justement de ce protocole que parlait le courrier du Mans signé par 54 directeurs d'écoles sur 74, envoyé mercredi 6 mai à la mairie du Mans. Dedans, les auteurs de la lettre détaillaient différentes mesures à mettre en place et les triaient en trois catégories : celles qui "sont de la responsabilité de la mairie", celles qui "sont, à [leur] sens, à construire ensemble" et celles "en train d'être mises en place par [leurs] soins". La réponse de Stéphane Le Foll n'a pas calmé les esprits.

"Tous les directeurs signataires sont dépités ou en colère" - une directrice

La directrice d'une école primaire, qui souhaite rester anonyme, se dit "écœurée et déçue". Comme les 53 autres signataires, elle a la sensation que le maire du Mans "se décharge de toute responsabilité". Elle fait référence à la conclusion de la lettre de l'édile : "Chacun doit assumer maintenant ses responsabilités et il ne me revient en aucune manière d'imposer quelques choix que ce soit aux directrices et aux directeurs d'établissements."

"En cas de problème sur l'un des enfants, qui est responsable ?" demande directrice d'école primaire

Habituellement, cette cheffe d'établissement ne prend pas position publiquement, mais là elle veut montrer la "colère sourde qui commence à monter" parmi ses collègues. "Dans le protocole, il y a plusieurs choses qu’on devait travailler avec la mairie. Je ne suis pas spécialiste de sécurité et on ne me dit pas comment il faut faire. Il n’y a pas de dialogue, de concertation, de conseil."

Les écoles désinfectées par la ville, aux directeurs d'assurer la distanciation physique

La directrice affirme que son école a bien été désinfectée par des agents de la ville. Ce jeudi matin, elle a reçu une bombe de peinture, un rouleau de scotch et des rubalises pour matérialiser la distanciation physique dans l'établissement. Le Mans lui a également fourni du gel hydroalcoolique pour les enfants et les enseignants.

Le retour des élèves de CP et CM2, ainsi que des enfants des classes ULIS, mardi 12 mai, l'angoisse, même si elle a hâte de les retrouver. "J'en dors mal", confie la cheffe d'établissement. Elle aimerait avoir plus de temps pour préparer ses locaux et ses équipes, mais elle n'aura que lundi 11 mai en guise de pré-rentrée avec les enseignants. "On ira, comme nous sommes des petits soldats", ironise la directrice d'une maternelle. Une autre voudrait essayer de reporter la rentrée de son école maternelle au jeudi 14 mai, mais elle ne sait pas si c'est faisable. C'est à la hiérarchie de prendre ce type de décisions normalement.