Déconfinement - Une rentrée milimétrée au collège Pierre Donzelot à Limoges

C'est l'heure de la rentrée post confinement pour une partie des collégiens ce lundi un peu partout en France et notamment en Limousin. A Limoges, au collège Pierre Donzelot qui accueille normalement 780 élèves, ils seront moins de 200 à reprendre le chemin de leur établissement. Environ 95 élèves de 6e ce lundi. Et environ 85 élèves de 5e dès mardi. Les 4e et les 3e devant faire le retour, à priori, la semaine du 8 juin. Si les effectifs sont moindres , les autres suivant toujours leurs cours à domicile, tout a été fait pour que les jeunes rentrent au collège avec un maximum de sécurité.

"Le mercredi matin sera reservé aux enfants arrivant de l'étranger" explique Marie-Pierre Delbost Copier

Des masques seront distribués aux collégiens qui n'en ont pas

Première mesure, des horaires d'ouverture adaptés. "Au lieu d'ouvrir à 7h40, on ouvrira à 7h25. Pour permettre aux parents qui ne veulent pas que leurs enfants prennent le bus, de pouvoir les déposer avant d'aller travailler" explique Marie-Pierre Delbos, principal du collège. A l'entrée est affiché un rappel des consignes, notamment le port obligatoire du masque. Si les parents doivent les fournir, il y en aura quand même pour les collégiens qui n'en ont pas. La cour de récréation a été coupée en deux avec du ruban en plastique. Question de surveillance et de gestion des flux. Une problématique permanente.

Un escalier pour monter en cours. Un autre pour redescendre. Et le tout, bien encadré. "Ils montrons en classe par 10 maximum. Avec des affiches pour leur demander de ne pas toucher les rampes. Ceci dit, les rampes seront quand même désinfectées après chaque descente et montée des élèves" détaille celle qui ne cache pas avoir passé "des nuits blanches" à préparer cette rentrée avec toutes les équipes éducatives. Les salles de classes ont bien sût été réaménagées pour faire respecter la distanciation physique. Et chaque section aura son étage : "Les 6e qui reviendrons jeudi, vont faire leur rentrée lundi au 1er étage. Et les 5e qui reviendrons vendredi feront leur rentrée mardi au 2e étage".

Marie-Pierre Delbos explique comment les professeurs vont aussi asurer les cours à distance Copier

On va tenir. En tout cas, on fait tout pour !

Cela permet de désinfecter les locaux utilisés entre chaque journée d'utilisation. "Une organisation quasi militaire" glisse Isabelle Verdeyne-Collin, la gestionnaire chargée de la mise en place technique de toutes ces mesures. Y compris à la cantine ou "des repas chauds seront servis, et il y aura deux services au lieu d'un. De 264 places assises, on passe à 90 places avec 2 services pour 45 élèves à chaque fois, dans 2 endroits différents du réfectoire" précise t-elle. La sortie de la cantine étant le moment choisi pour le changement de masque obligatoire.

Cette réorganisation concerne aussi la fin de journée avec deux sorties distinctes à 16h30 et 17h00. Si le bus passe plus tard, les élèves pourront attendre dans le collège et non devant l'établissement comme c'était le cas auparavant. "On est dans l'action. On essaye d'avancer. Il y a de l’inquiétude mais nous sommes prêts. On essaye aussi de se préserver. On va tenir. En tout cas, on fait tout pour" conclu Marie-Pierre Delbos qui tient à saluer l'énorme travail de ses équipes qui vont maintenant confronter le dispositif au réel de la reprise des cours.