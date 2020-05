Déconfinement : vers un retour progressif des élèves dans les lycées du Centre Val-de-Loire

La Région Centre Val-de-Loire se dit prête à rouvrir les cent lycées dont elle a la charge dès le 2 juin. Le rectorat indique que le calendrier et les modalités de réouverture seront précisés ce vendredi. A Orléans, le lycée Pothier a déjà organisé le retour d'une partie de ses élèves, dès jeudi.

Le ministre de l'éducation nationale a annoncé ce jeudi après-midi une réouverture des lycées dès le 2 juin dans les départements verts (c'est le cas en Centre Val-de-Loire), avec un accueil progressif des élèves au moins sur un niveau, puis petit à petit des autres niveaux.

Interrogé par France Bleu Orléans, le rectorat indique qu'il communiquera ce vendredi sur les modalités et le calendrier du retour en classe des lycéens (et des collégiens de 4ème et 3ème qui eux aussi vont retourner en classe).

Le président de la Région est "prêt" pour le 2 juin

Le président de la Région François Bonneau indique, lui, que les 2700 agents de la Région qui travaillent dans les cent lycées publics du Centre Val de Loire (missions d'entretien, restauration, informatique, accueil, internats...) seront au travail dès le 2 juin. "Nous sommes prêts à faire redémarrer les établissements dès le 2 juin, on attend les directives de l'éducation nationale", indique François Bonneau

"Il est important que les lycéens reprennent le chemin de leurs classes, le fil de leurs projets, après trois mois de fermeture des établissements, surtout pour les publics les plus fragiles", poursuit le président de la Région Centre Val-de-Loire.

Le lycée Pothier, à Orléans, prêt à rouvrir la semaine prochaine

A Orléans, au lycée Pothier, "on est prêts à rouvrir", dit la proviseure, Pascale Gautrot-Lamoureux, mais l'accueil des premiers élèves ne se fera pas avant jeudi, et en nombre très limité : "ce que nous avons imaginé, c'est un retour de certains élèves de terminale, ceux qui seront au rattrapage du bac pour les aider à préparer les oraux. Pour les élèves de première, il n'y aura donc pas d'épreuve orale du bac de français, donc on va travailler avec eux sur les enseignements de spécialité qui seront poursuivis l'an prochain."

"On va rouvrir progressivement, tous les élèves ne vont pas revenir dès le début, ça se fera par petits groupes. De toute façon, nous aurons vingt-cinq salles, dans lesquelles nous pourrons accueillir des groupes quinze élèves, et on le fera sur des demies journées", conclut la provos