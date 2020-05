Déconfinement : des visières imprimées en 3D pour les écoliers de Locmaria-Plouzané

Équiper les deux écoles de Locmaria-Plouzané de visières de protection pour élèves et enseignants : c'est le but de la cagnotte en ligne lancée par l'association Pour Locmaria.

Plus de 260 visières

" Cyril, un habitant qui possède une imprimante 3D avait commencé à fabriquer des visières pour les commerçants notamment, donc il s'est ensuite lancé pour les enfants", indique Alain Crivelli, qui contribue au projet. Impossible d'y répondre à lui seul : rapidement, plus de 300 visières lui sont demandées. "Ça a afflué très vite donc on a lancé une cagnotte pour financer des machines et du matériel, afin d'en produire en plus grande quantité", précise Alain Crivelli.

Cyril est sur un rythme de croisière de 40 à 50 visières fabriquées chaque jour.

"En échangeant avec l'association Pour Locmaria, on s'est dit que ce serait une protection supplémentaire pour les enfants", indique Florent Bégoc, conseiller municipal chargé de l'enseignement. Sachant qu'environ 75% des élèves devraient retourner en classe, "on va faire _260 visières, d'abord pour les élèves de CP et CM2_", précise l'élu. 45 visières sont aussi offertes aux enseignants et adultes travaillant dans les deux établissements scolaires, en complément de leurs masques.

Les enfants de Cyril ont fait office de testeurs de visières - Pour Locmaria

La mairie a contribué à hauteur de 300 euros pour l'achat d'une imprimante 3D supplémentaire. En quelques jours, 480 euros ont déjà été collectés via la cagnotte en ligne. "On devrait donc avoir du matériel assez vite", lance Alain Crivelli.

Une protection supplémentaire

Dans les écoles maternelles et primaires, aucune obligation du port du masque pour les élèves, c'est même déconseillé pour les plus petits. "On sait que _la visière protège, surtout des projections pour les personnes en face_, précise Alain Crivelli. Donc si les enfants en portent, ça protège aussi les enseignants et personnes qui travaillent dans l'école".

"Pour nous la priorité, c'était la sécurité sanitaire de tous, explique Florent Bégoc. C'est plus simple à porter pour des enfants qu'un masque potentiellement contaminé dès qu'il est manipulé", explique Florent Bégoc. Le port de la visière sera proposé à chaque enfant, c'est ensuite aux familles de choisir si elles les conservent ou non.