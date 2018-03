Auvergne, France

Dans trois mois, les terminales plancheront sur leurs épreuves du bac. Ce mercredi, le ministère de l'Education nationale publie comme chaque année le palmarès des lycées. Quel est le meilleur lycée de l'académie de Clermont-Ferrand ? Comment se classe votre établissement ? France Bleu a décrypté pour vous ce classement qui se fait sur le taux de réussite au baccalauréat pour l’ensemble des élèves de terminale. Un deuxième indicateur permet de comparer la qualité de l’accompagnement des élèves sur l'ensemble du cursus au lycée, c’est le taux d’accès 2nde-Bac : le pourcentage des élèves de seconde qui obtiennent le bac.

Dix lycées obtiennent entre 96 et 100% de réussite au bac dans l'académie

Six lycées du Puy-de-Dôme, un dans le Cantal et trois en Haute-Loire obtiennent plus de 96% de réussite au bac. Les lycées Saint-Géraud à Aurillac, Fenelon et Massillon à Clermont-Ferrand obtiennent même 100% de réussite. Mais pour apprécier ce palmarès, il faut aussi scruter le taux d'accès de la seconde au bac, c'est à dire la capacité d'un établissement à accompagner ses élèves jusqu'au diplôme. A ce classement, la palme revient aux lycées Simone Veil au Puy-en-Velay et à Fenelon à Clermont-Ferrand.

Top 10 des lycées d'enseignement général et technologique de l'académie de Clermont-Ferrand

Consultez les données pour tous les lycées de l'académie

Vous pouvez retrouver les informations concernant tous les lycées de l'académie avec plusieurs indicateurs, le taux de réussite au bac bien sûr, mais aussi le taux d'accès au bac depuis la 2nde qui permet de savoir quelles chances a un élève d'obtenir son bac dans le lycée où il vient de s'inscrire. Enfin le dernier critère que nous avons retenu, c'est la valeur ajoutée, c'est à dire la différence entre le taux de réussite au bac d'un établissement et le taux de réussite attendu par le ministère pour ce lycée au regard de la moyenne nationale observée dans les établissements aux caractéristiques similaires.

Les lycées des filières générales et technologiques

Dans le Puy-de-Dôme

Dans le Puy-de-Dôme - Le classement des lycées d'enseignement général et technologique

Le top 10 des lycées d'enseignement général et technologique dans le Puy-de-Dôme.

Dans l'Allier

Dans l'Allier - Le classement des lycées d'enseignement général et technologique

Le classement des lycées d'enseignement général et technologique dans l'Allier.

Dans le Cantal

Dans le Cantal - Le classement des lycées d'enseignement général et technologique

Le classement des lycées d'enseignement général et technologique dans le Cantal.

En Haute-Loire

En Haute-Loire - Le classement des lycées d'enseignement général et technologique