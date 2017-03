Découvrez les 10 meilleurs lycées dans l'Yonne et la Nièvre en 2016

Le classement 2016 des lycées français vient d'être rendu public ce mercredi par l'Éducation Nationale. Il s’agit d’évaluer le taux de réussite au baccalauréat et la qualité de l’accompagnement des élèves, de la seconde jusqu'à la terminale. Découvrez les meilleurs lycées de l'Yonne et la Nièvre.

Le ministère de l'éducation nationale a dévoilé ce mercredi son classement des établissements français pour l'année 2016. En tête du palmarès 2016, sur 11 établissements dans l'Yonne, on trouve le lycée privé Saint-Étienne de Sens. Il obtient le meilleur taux de réussite au baccalauréat, le seul à atteindre 100 % d'obtention du fameux diplôme pour ces 73 élèves. En deuxième et troisième position, on retrouve deux lycées publics : le lycée du Parc des Chaumes d'Avallon (96% de réussite pour 105 élèves) et le lycée Vauban, à Auxerre (95% de réussite pour 20 élèves).

Soulignons que le lycée du Parc de Chaumes passe de la 7e à la deuxième place en cumulant un bon taux de réussite au bac (96%) et le meilleur taux d'accompagnement des élèves (83%).

Viennent ensuite le lycée Jacques Amyot (4e) à Auxerre (public, 93% pour 335 élèves), le lycée Pierre Larousse (5e), à Toucy (public, 90% pour 136 élèves), puis, en 6e, 7e et 8e position, le lycée Louis Davier à Joigny (public, 89% pour 272 élèves), le lycée Saint-Joseph à Auxerre (privé, 87% pour 107 élèves) et le lycée Catherine et Raymond Janot, à Sens (public, 85% pour 631 élèves). Enfin, à la 9e et la 10e position, on trouve le lycée Chevalier D'Éon (9e), à Tonnerre (public, 84% pour 171 élèves) et le dernier du top 10 : le lycée Jeanne d'Arc, à Avallon (privé, 83% pour 29 élèves).

Les meilleurs taux de réussite dans les lycées, en 2016, dans l'académie de Dijon

Le top 10 des lycées dans l'Yonne

La médaille d'argent pour un lycée rural à l'ambiance familiale

Au lycée du Parc des Chaumes d'Avallon, la direction et les professeurs connaissent personnellement les élèves. © Radio France - Valentine Joubin

Dans ce hit parade de l'enseignement, un établissement connait une forte progression : le lycée du Parc des Chaumes d'Avallon. En un an il est passé de la septième à la deuxième place avec 96% de réussite au baccalauréat. Quelle est sa recette? Ce petit lycée rural (562 élèves) met l'accent sur l'orientation. "Quand on a des problèmes de résultat scolaire, des élèves démotivés ou désintéressés, on s'aperçoit que c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé leur voie, qu'ils n'ont pas de projet qui les motive", explique Claude Parisot, le proviseur adjoint. Les lycéens peuvent suivre des cours de soutien après les cours et de préparation aux grandes écoles. Professeurs, direction et élèves évoquent aussi une ambiance familiale. "Les profs connaissent notre personnalité, ils nous soutiennent, nous motivent comme ça on décompresse" résume Camille, élève de terminale S.

Le top 10 des lycées dans la Nièvre

Les indicateurs de résultats des lycées : des critères qualitatifs

Ce classement national permet aussi d'évaluer la capacité d'un établissement à accompagner les élèves depuis la seconde jusqu'au diplôme, de "savoir ce qu'un lycée a 'ajouté' au niveau initial de ses élèves" explique le ministère. Il faut donc regarder le taux d’accès de seconde, c’est-à-dire la probabilité qu’un élève obtienne le bac à l’issue d’une scolarité entière dans l’établissement, y compris en redoublant. Il existe également des critères plus qualitatifs comme les valeurs ajoutées pour savoir si le lycée a su apporter un enseignement qui a amélioré le niveau des élèves, c'est la différence entre les résultats obtenus et les résultats attendus.

